Oslepl, přesto chce v Call of Duty přepsat rekordy. Ve hře se pohybuje jako netopýr

Když mu bylo patnáct let, oslepl na obě oči, ale ani to mu nezabránilo hrát videohry. Založil si na YouTube kanál, na který nahrává záznamy z hraní válečné akce Call of Duty: WWII, ve které chce dosáhnout 10 tisíc zabití.

Ztráta zraku nemusí být překážkou pro hraní videoher. Důkazem je hráč s přezdívkou tj_the_blind_gamer, který dosáhl osm tisíc zabití v akčním titulu Call of Duty: WWII. O úspěchu informoval na sociální síti Reddit s tím, že chce svůj rekord vylepšit ještě o dva tisíce. To je ambiciózní cíl i pro hráče, kteří netrpí podobným postižením. Založil si proto i kanál na YouTube. Zjistil, že neexistují ostatní slepí streameři, kteří by se takto věnovali slavnému akčnímu titulu, jehož další díl s podtitulem Black Ops III vyjde již 12. října. Hráč se se špatným zrakem již narodil, na obě oči oslepl v patnácti letech. Jeho příběhu si všiml web Business Insider. Tj_the_blind_gamer používá k hraní Call of Duty sluchátka s prostorovým zvukem, má ztišenou hudbu a aktivované herní bonusy, které mu vylepšují zvukové efekty, díky nimž sleduje nepřátele. V praxi to trochu připomíná echolokaci, pomocí které se orientují netopýři v prostoru. Herní mapu si "osahává" střelbou, díky níž pozná, jestli je před ním zeď, nebo zem, střely totiž vydávají odlišný zvuk. "Chci ostatním ukázat, že i když lidé s takovýmto omezením nehrají hry tak často jako normální lidé, tak je pořád hrají," uzavírá. Podívejte se na záznam jeho hraní: Video: YouTube