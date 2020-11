"Moje sestra žije i po smrti ve videohře." Jak virtuální realita pomáhá se zármutkem

Kylie zemřela před pěti roky na rakovinu, její sestra je s ní díky videohře Animal Crossing v kontaktu dodnes. Stará se o městečko, které Kylie postavila, a nachází v něm řadu odkazů na její reálný život. „Je to jeden z mála způsobů, jak s ní můžu zůstat ve spojení. Pomáhá mi to vyrovnat se s její ztrátou,“ říká.

Meredith Myersová pracuje v americké Georgii jako učitelka. Před pěti roky jí zemřela na rakovinu sestra Kylie, která ale "žije" dál ve videohře Animal Crossing, píše web BBC. "Když byla Kylie nemocná, trávila hodně času v nemocnici. Často se tam nudila a někdo hodný jí věnoval herní konzoli Nintendo DS, aby jí to tam uteklo. Dost ji pohltily hry The Legend of Zelda a Animal Crossing," vzpomíná Meredith.

Když pak po pohřbu procházela sestřiny věci, objevila v nich i herní konzoli Nintendo DS. Napadlo ji na chvíli si zahrát jednu z oblíbených her Kylie, protože sama jako dítě strávila s videohrami spoustu času.

Podívala se proto, jak vypadá její městečko ve hře Animal Crossing. "Tahle virtuální realita byla vlastně jediná možnost, jak s ní být aspoň nějak v kontaktu. V reálném světě už jsem se o ni postarat nemohla, tak jsem se rozhodla dál pečovat aspoň o ten její virtuální," říká.

Kylie celý život milovala žlutou barvu. Nebyla proto náhoda, že se zrovna tato barva často objevovala i v samotné hře - například střecha jejího domova nebo květiny ve městě byly žluté. "Zkrátka jsem ji cítila z každého detailu," dodává Meredith.

Sestra během hraní objevila i zprávu od Kylie, kterou zanechala své herní postavě, kočce Lolly. "Promiň, že ti plním schránku dopisy, ale chtěla jsem ti jen říct, že zbožňuju kočky. Doufám, že budeme kamarádky. S láskou Kylie." Meredith tato zpráva dojala. Pozorovat, jak její sestra navázala přátelství s virtuální kočkou, pro ni znamenalo, že má aspoň její malý kousek na chvíli u sebe.

Meredith považuje virtuální městečko své sestry v Animal Crossing za způsob, jak se vyrovnat se ztrátou milované Kylie, a také trochu zapomenout na tíživost reálného světa.