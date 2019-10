Kouzelná česká hra připomíná pohádky o Rumcajsovi, uhrane hláškami i grafikou

České nezávislé studio Amanita Design nečekaně vydalo novou hru. Jmenuje se Pilgrims a jde o jednoduchou adventuru, v níž musíte pomoci skupině poutníků přejít přes sérii úkolů. Hlavní kouzlo ale, jak už to u titulů od Amanity bývá, tkví v audiovizuálním zpracování. Hra je k dispozici na iOS v rámci předplatitelské služby Apple Arcade, za pět dolarů se prodává na PC a Mac.

"Pilgrims jsme od začátku vymýšleli jako menší experiment, ve kterém bychom rozvinuli starší nápady a pokusili se přijít s novým pojetím adventury," řekl Aktuálně.cz šéf studia Jakub Dvorský.

Vše začíná karetní partičkou v hospodě, kde se poutníci potkávají a která funguje jako úvodní scéna navozující atmosféru celé hry. Díky pohádkové grafice máte pocit, jako byste se ocitli v nějakém Rumcajsově příběhu, postavy navíc sympaticky česky hláškují a k tomu hraje uklidňující hudba od skladatele Tomáše Dvořáka, známého též pod přezdívkou Floex.

Ten se postaral o doprovod i k jiným hrám od Amanity, Machinariu a Samorostovi 2 a 3, přičemž právě úsek z třetího dílu sloužil jako inspirace při tvorbě Pilgrims.

Po karetní partičce se probouzíte ve stanu a z kapsy taháte mapu, abyste se mohli rozhlédnout po okolí. A vybíráte, k jakému místu se vydáte. Někde na vás čeká loupežník a mává na vás bambitkou, s níž neucukne, dokud mu nepřinesete uvařené brambory. Jinde vás převozník zase nevezme na loďku, dokud mu nepřinesete ptáčka, po němž tak touží.

Úkoly plníte sbíráním předmětů po mapě a jejich interakcí s prostředím, postavami či dalšími předměty. Na brambory tak musíte nejdřív sehnat hrnec, do něj si opatřit vodu, postavit nad oheň a nasypat do něj onu plodinu, kterou si předtím poctivě vykopete.

Úvodní minuty se odehrávají jen na pár lokacích, tudíž se řešení hledá opravdu velmi snadno. Když se poté mapa rozšíří, přibudou k úvodnímu hrdinovi další (přičemž každý umí něco: jeden poutník je dobrý na vykládání si s lidmi, jiný je zase spolehlivě děsí), rozšíří se množství postav, předmětů a možných kombinací.

Někdy tak budete nad řešením třeba chvilku bádat, jenže i to přemýšlení a zkoušení si užijete díky výbornému dabingu postav a jejich reakcím na úspěšné i neúspěšné pokusy. Kdo by se na hru zlobil, když mu rozverně postava pronese: "Noo, tak to nee!" Všechny hlášky si můžete poslechnout i na speciální stránce. Čeští hráči si Pilgrims jistě užijí ještě více než ti zahraniční.

Neúspěšných pokusů navíc nemusí být zas tak mnoho. Hra není tak přísná jako jiné adventury, které umožňují pouze jedno jediné řešení, a nabízí různé možnosti splnění úkolů. Potřebujete se zbavit neposlušného faráře? Je jen na vás, jestli ho pozlobíte výstřelem z bambitky, nebo opijete lahví (ne)kvalitního alkoholu.

Hra vás navíc za nalezení těchto řešení odměňuje - kromě vtipné animace i ziskem tzv. achievementu. Ve hře jich je celkem 45 a při prvním průchodu, který nezabere ani hodinu, takřka jistě neobjevíte všechny.

"Cílem bylo povzbudit hráče k tomu, aby si s hrou skutečně hrál, a nesnažil se ji jen co nejrychleji dokončit a 'porazit'," říká Dvorský. "Právě hravost, odměňování i špatných rozhodnutí a zkoušení netradičních řešení nás v poslední době hodně baví."

Ačkoliv opakované hraní nabízí takřka totožný zážitek, řada poutníků se jistě s radostí vydá na cestu znovu. Ten zážitek je totiž díky pohádkové atmosféře kouzelný i opakovaně.

Podívejte se na ukázku ze hry: