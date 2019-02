Kingdom Hearts III je zakončení ve velkém stylu. Hra nenudí a jen málokdy chybuje

Necelých 13 let trvalo, než se slavné akční RPG vrátilo s číslovaným pokračováním na domovskou konzoli. Stařičké první hry z období druhého PlayStationu mezitím rozšířilo hned několik spin-offů, na něž třetí díl přímo navazuje. Jejich znalost je tak pro pochopení velkého finále více než důležitá a bez ní novinka jen těžko vyvolá zamýšlené emoce.

Nečekané spojení estetiky fantasy her ze společnosti Square Enix a známých světů a postav společnosti Disney způsobilo zkraje nového tisíciletí malou herní revoluci.

Jen těžko se dalo předpokládat, že příběh naivního Sory, který se spojil s kačerem Donaldem, jeho věrným přítelem Goofym a králem Mickeym, aby zachránili světy zaplavené temnotou, vyvolá tak silnou odezvu.

Jednoduchá prezentace příběhu i Disneyho, potažmo Pixar světů však po boku vyladěné hratelnosti učinila z Kingdom Hearts doslova kult a od završení série, která se vrátila na systém PlayStation 4 a nově i XBox One, se proto čekalo mnohé. A fanoušci mohou odcházet veskrze spokojení - třetí díl je dokonale uhlazené akční RPG, které nikdy nenudí a které jen málokdy chybuje.

Největší slabinou Kingdom Hearts III je přesto rozsah hlavního příběhu, který během let nabobtnal tak výrazně, že není zcela jednoduché udržet krok se záplavou postav a spletencem jejich vztahů.

Příkladem je hlavní záporák Xehanort, který svou osobnost rozdělil hned na čtyři další inkarnace, jež se navíc neustále převtělují do dalších postav. Vinou toho ansámbl vedlejších rolí dostává méně prostoru, než by si mnohé z nich zasloužily (příkladem je Aqua z vynikajícího spin-offu Birth By Sleep). A aby toho nebylo málo, scénář hlavní linii vyprávění v podstatné části hry zcela přerušuje, aby dostaly prostor postavy z Disneyho filmů, které ovšem příběh prakticky neovlivňují.

Hráči se tak na mnoho hodin ponoří do krásných kulis z filmů Na vlásku, Ledového království, Velké šestky či Pirátů z Karibiku, prožijí rekonstrukci tamních zápletek, do nichž Sora, Donald a Goofy často pouze vykřikují své motivační proslovy o přátelství, a skutečný postup směrem k závěrečnému souboji s temnotou se jen oddaluje.

Původní postavy, jejichž osobnost a design má na svědomí režisér hry Tetsuya Nomura, tak uzavřou své osudy až v samotném závěru, kvůli čemuž může finále působit trochu uspěchaně.

Téměř bez chyby je však hratelnost. Hráči si v obrovských světech, jejichž design i grafická úroveň odpovídá dobíhající generaci konzolí, užijí mnoha zábavných soubojů založených na RPG systému vylepšování postav. Sora a jeho pomocníci (tentokrát najednou bojují až čtyři) se neustále učí nové schopnosti, získávají přístup ke stále silnější magii a kromě toho má nyní každý Sorův keyblade (meč ve tvaru klíče, jeden ze symbolů série) vlastní speciální vlastnosti a útoky, díky kterým se souboje jen tak neokoukají.

Samostatnou kapitolou jsou i minihry a střídání herních postupů. Hra se neomezuje pouze na prezentaci nových lokací, jejich průzkum a souboje. Mezi tím vším dostanou hráči možnost cestovat vesmírem pomocí známé Gummi Ship, v Ledovém království je čeká sjezd z horského štítu, v některých světech dojde na souboje ve vzduchu či ve stylu klasických stříleček, v Karibiku hráči plují po moři a objevují zapadlé ostrovy a výčet podobných aktivit by mohl pokračovat.

Výsledkem je, že každý svět dokáže překvapit a hratelnost se ani při životnosti více než 60 hodin neopakuje.

Kingdom Hearts III završuje svůj příběh ve velkém stylu. Hra je dotažená, celistvá, různorodá, zábavná. Zamrzí snad jen způsob, jakým je vyprávěn příběh, který celou sérii vždy hnal kupředu. Ovšem, a to není žádný velký spoiler, série Kingdom Hearts zcela jistě ještě neřekla své poslední slovo. A je dost možné, že příště se nenechá tolik svazovat požadavky, jaké na ni studio Pixar a Disney kladlo. Hře by to jedině prospělo.

Hodnocení: 85 %