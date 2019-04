Fortnite v realitě. Milionář chce na svém ostrově uspořádat napodobeninu oblíbené hry

Příznivce oblíbené on-line hry Fortnite, kterým už nestačí virtuální svět, může potěšit nápad jednoho anonymního milionáře. Ten si totiž plánuje pořídit soukromý ostrov, aby na něm herní klání přenesl do reality. Účastníci by pak po sobě měli tři dny střílet airsoftovými zbraněmi.

Anonymní filantrop, který pravděpodobně nemá nouzi o peníze, přišel s nápadem, jímž si může získat srdce herních fanoušků. V následujících týdnech plánuje koupit soukromý ostrov a uspořádat na něm bitvu připomínající populární on-line hru Fortnite, která se řadí k žánru battle royale.

V tom spolu velké množství hráčů soupeří v prostředí, které se neustále zmenšuje, a vítězí šampion, jemuž se podaří všechny ostatní protivníky vyřadit. Přesně tento formát chce nadšenec, který zatím nezveřejnil své jméno, přenést do fyzického prostředí.

O jeho plánu média informoval on-line obchod Hush Hush, který se specializuje na prodej luxusních věcí včetně neobydlených ostrovů. Milionář totiž tuto obchodní síť se svým záměrem kontaktoval a požádal její pracovníky, aby mu pomohli najít šikovného manažera, který by celou akci zorganizoval a zároveň by uměl vymyslet arénu, v níž by se hra konala.

Fortnite ve skutečném světě by měl podle serveru IGN zaměřeného na novinky ze světa videoher trvat tři dny a zúčastnit by se ho mělo celkem 100 lidí. Herní čas by se měl každý den pohybovat kolem 12 hodin a noci by pak hráči trávili v kempu, přičemž jídlo a vybavení k táboření by jim poskytl sám organizátor.

Zájemci se zároveň nemusí bát, že by v případě neúspěchu skončili podobně jako jejich avataři ve Fortnite. Zápasit budou za pomoci airsoftových zbraní a brnění citlivého na dotek. Vítěz utkání by měl potom vyhrát peněžní odměnu v hodnotě 100 tisíc liber (necelé tři miliony korun).

Samotné účastníky klání však autor bizarního nápadu zatím neverbuje a místo toho se poohlíží po už zmíněných manažerech, kteří by jeho myšlenku zvládli zrealizovat. Těm nabízí smlouvu na šest týdnů s celkovým platem 45 tisíc liber (v přepočtu více než 1,3 milionu korun). Přihlásit se mohou na stránkách Hush Hush do 22. dubna.

"Z her typu battle royale se stal za poslední roky velký fenomén a náš zákazník patří mezi jejich velké fanoušky. Proto hodlá hru dostat z virtuálního světa do reality, ale současně dbá na to, aby vše proběhlo zcela bezpečně. Pokud by se šampionát letos vydařil, náš zákazník by ho rád pořádal i v dalších letech," uvedl v oficiálním vyjádření zakladatel služby Hush Hush Aaron Harpin.

Video: Neznáte Fortinite? Pak jste oficiálně staří