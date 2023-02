Dorazila budoucnost videoher. Virtuální realita od Sony posouvá hraní na novou úroveň

Sony na konci února uvádí na trh novou soustavu pro hraní ve virtuální realitě. Stačí si nasadit VR brýle, připojit je ke konzoli PlayStation 5 a ponořit se do závodění, světa Hvězdných válek nebo postapokalyptických krajin. Otestovali jsme, jak se vše ovládá.

PlayStation VR2 vizuálně na první pohled připomíná šest let starého předchůdce, technicky se ale jedná o obrovský skok kupředu. Nejvíce se Sony chlubila specifikacemi, které na papíře vypadají velice ambiciózně - náhlavní soupravu vybavila dvojicí 4K HDR OLED displejů s rozlišením 2000 x 2040 pixelů a podporou až 120 Hz.

Ubylo také všemožných kabelů a propojovacích škatulek, obsah krabice je svým způsobem minimalistický, obsahuje náhlavní soupravu a dva speciální ovladače pro sledování pohybu rukou - mimochodem, drží se naprosto ideálně a jsou velmi lehké. Nový hardware se pak jednoduše připojí přes dostatečně dlouhý USB-C kabel do herní konzole a virtuální zábava začíná. Instalace je jednoduchá a úvodní kalibrace nezabere víc než 10 minut.

Headset drží na hlavě pohodlně, dá se různě polohovat a měnit i rozestoupení čoček. Ani po dvou hodinách ho na hlavě neucítíte a díky dokonalému zastínění nabízí i v plně osvětlené místnosti pohlcující ponoření.

Souprava umí také haptickou zpětnou odezvu, takže když vás udeří ve hře "něco" do hlavy, cítíte vibrace. Na výbornou funguje i sledování očí, kdy se jednoduše přepínáte mezi obrazovkami pouhým pohledem nebo reagujete na události v samotné hře. Podobné momenty působí velmi přirozeně, zároveň budí úžas a nastiňují budoucnost hraní ve virtuální realitě.

Nevolnost z pohybu Velkým nešvarem zážitků ve virtuální realitě je nevolnost z pohybu. Pokud hra obsahuje rychlé pohyby pomocí analogové páčky, je to ještě horší. Vývojáři proto nabízejí teleportační pohyb, kdy kliknete na místo na herní obrazovce a okamžitě se tam přenesete. Mozek pak nemusí "bojovat" s rozporem, že se ve hře hýbete, ale v reálu stojíte na místě. Sony podalo v roce 2019 žádost o patent na redukci pohybové nevolnosti, který má zlepšit zážitek hráčů z VR. Nevolnost z pohybu bude u každého hráče i hry subjektivní, je nutné zmínit, že po hodinovém hraní Horizon Call of the Mountain k ní ale dochází jak vestoje, tak při sedě na gauči či křesle.

Specifikace samy o sobě nic neznamenají, pokud se je nepodaří "prodat" přes virtuální zážitek. PlayStation VR2 je k dostání v balíčku s hrou Horizon Call of the Mountain, a jak už název napovídá, odehrává se ve světě Horizonu. Titul je speciálně vytvořený pro PlayStation VR2, a měl by tak naplno využít jeho potenciál a zároveň ukázat případné limity virtuální reality.

Úvodní minuty Horizon Call of the Mountain pasivně absolvujete plavbu na člunu a máte dostatek času se kochat robofaunou a florou. Kolem vás defilují robotická zvířata včetně monstrózního Tallnecka a díky rozlišení 4K a obnovovací frekvenci 120 Hz celou uvěřitelnost světa podporuje ostrá a plynulá grafika.

Autor fotografie: Aktuálně.cz / Sony Moss: Book II Dobrodružná hra s myšákem Quillem, ve které se hráč stává Čtenářem a pomáhá zvířátku řešit hádanky, vytvářet liánové mosty, bojovat s nepřáteli a ničit objekty. Ve hře sledujete jednotlivé scenerie, jako by se nacházely před vámi na psacím stole, různě nahlížíte do všemožných zákoutí, pohledem se přibližujete k postavičce a pomocí virtuálních ovladačů pomáháte Quillovi překonat environmentální překážky. Pokračování Mosse je příjemná plošinovka, která hezky kombinuje pocit, že jste "tam", ale zároveň funguje i jako samostatný herní titul, a ne pouze jako technologická vychytávka.

Imerzi umocňuje i prostorové ozvučení, zvuky z dálky znějí jako zvuky z dálky, a pokud vám něco proletí za hlavou, budete těžko odolávat pokušení se otočit. Zejména fanoušci série se mohou přistihnout, že se po postapokalyptickém světě rozhlížejí s otevřenou pusou dokořán.

Hra následně seznamuje s lezením po skalách a žebřících, střelbou z luku, chůzí, souboji nebo skákání mezi překážkami. Zatímco šplhání je kvůli své náročnosti po čase otravné (oproti klasickému hraní zkrátka trvá někam vylézt nebo přelézt a docela se u toho kvůli pohybu rukou i zapotíte), střelba z luku imituje reálné pohyby na výbornou - jednou rukou míříte a další taháte fiktivní šípy z toulce na zádech a střílíte.

Přestože krajina nepůsobí nejostřejším dojmem, samotné detaily skal, trávy či rukou překvapí a občas se jen zastavíte a prohlížíte si virtuální ruce nebo suky na dřevěných trámech. Při vědomí, že se vše odehrává ve virtuální realitě, jde o skvělý výsledek grafické hodnověrnosti a zpracování.

Horizon Call of the Mountain i tak připomíná spíš demonstraci možností PlayStation VR2 než "wow titul", kvůli kterému by si lidé za 30 tisíc kupovali PlayStation 5 i s VR2. A je otázka, která hra z hlavní nabídky jím bude.

Sony se chlubí, že první den bude k dispozici přes 30 titulů včetně bezplatného rozšíření nového Gran Turisma, No Man's Sky nebo Resident Evil: Village. Nejedná se o malé číslo, ale sluší se připomenout, že většina her jsou spíše menší projekty, které samotnou technologii naplno nevyužijí, natož aby ji prodaly novým zákazníkům.

PlayStation VR2 tak momentálně ocení hlavně současní majitelé páté generace PlayStationu, kterých je světově už přes 30 milionů. Získávají nabušený technologický doplněk, který za dobré peníze nabízí vstupenku do zcela nové dimenze hraní.

Záleží hlavně na Sony, jestli bude hraní ve virtuální realitě pouze zajímavou bokovkou nebo revoluční změnou. Zda bude investovat do vývoje špičkových her nebo aspoň postupně převádět vlastní silné značky, kterých má dostatek (namátkou série Uncharted, Last of Us, God of War, Killzone). Technologický základ je slušný a potenciál silný.

Přístup Sony bude také klíčový pro ostatní studia, aby viděla v PlayStation VR2 lukrativní směr, a ne slepou, byť zajímavou uličku.