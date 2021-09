Vzniká videohra o husitech. Přes dva roky ji dělá jeden člověk, vývoj platí ze svého

Petr Kubíček již dva a půl roku připravuje akční adventuru s fantasy prvky, která se odehrává v reálných kulisách středověké Evropy. Momentálně je hra, která má vyjít na PC, v polovině vývoje, a protože ji Kubíček financuje ze svého, obrací se na komunitu a vybírá na její dokončení půl milionu korun.

1428: Shadows over Silesia | Foto: Kubi Games

1428: Shadows over Silesia | Foto: Kubi Games

1428: Shadows over Silesia | Foto: Kubi Games

1428: Shadows over Silesia | Foto: Kubi Games

1428: Shadows over Silesia | Foto: Kubi Games

1428: Shadows over Silesia | Foto: Kubi Games

1428: Shadows over Silesia | Foto: Kubi Games

Novou českou videohru 1428: Shadows over Silesia připravuje jednočlenné vývojářské studio Kubi Games, za kterým stojí programátor a designér Petr Kubíček. Na středověkém titulu zatím pracuje přes dva roky a platí ho ze svého. I proto se na jeho dokončení rozhodl spustit sbírku na HitHitu, kde by rád vybral půl milionu korun. Pokud se mu to podaří, slibuje vydání hry už v příštím roce.

"Jsem fanoušek historie a husitství, ale velkou inspirací se mi stala až husitská trilogie Andrzeje Sapkowského a seriál Hra o trůny," vysvětluje Kubíček. "Obojí významně ovlivnilo moji představu o tom, jaká má hra být a že reálné historické zasazení nemusí být v rozporu s fantasy příběhem," dodává s tím, že dodnes nedá dopustit na klasiky jako Diablo, Fallout nebo sérii Broken Sword. Není proto náhoda, že je 1428: Shadows over Silesia graficky připomíná.

Kdo za hrou stojí 1428: Shadows over Silesia vyvíjí jediný člověk, ale pomáhají mu i další lidé. Na hře spolupracují nejen externí grafici, dabéři, překladatelé, testeři, nebo hudební skladatelé, ale řada dalších.

Středověké dobrodružství podle jeho odhadů zabere na dohrání přes dvacet hodin a na pozadí husitského tažení do Slezska vypráví příběh z pohledu dvou hlavních postav - protivného husitského hejtmana Hynka a johanitského rytíře Lothara, muže, jenž dbá na dobré mravy a vychování.

Veškeré dialogy postav budou mít vedle anglického dabingu i ten český a kromě hádanek, které patří tradičně k žánru adventur, dojde i na souboje nebo plížení. Hra bude zasazená do reálných lokací jako Třemešná, Nisa, klášter v Břehu nebo hrad Rabesberg, ale nabídne i fiktivní místa či nadpřirozené bytosti.

Podívejte se na trailer ke hře: