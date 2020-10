Hraboši byli v září přemnoženi více než loni. Vyplývá to z údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, podle kterých intenzita dosáhla 1059 aktivních východů z nor na hektar. Loni v září ústav zjistil 678 aktivních nor na hektar.

"Nejvíce ohrožené jsou stále porosty v Ústeckém a Středočeském kraji, kde lokálně přetrvávají výskyty přesahující 20násobek prahu škodlivosti. K mírnému poklesu početnosti došlo pouze na několika jejich lokalitách. Značné riziko hrozí v kraji Pardubickém a Královéhradeckém. Do seznamu kalamitně ohrožených okresů přibylo od srpna celkem 15 okresů, za poslední týden dva další," sdělila mluvčí ÚKZÚZ Ivana Kršková.

Aktuálně je 26 okresů s kalamitním přemnožením hrabošů. V nich ústav doporučil nevysévat meziplodiny.