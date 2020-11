Wasabi s oreo sušenkou. Muž zkouší, jak moc mu koronavirus otupil chuť a čich

Muž z New Jersey ověřuje, jak moc ho koronavirus připravil o smysly. Russell Donnelly patří mezi šťastlivce, kteří mají jen lehké příznaky infekce, a tak má třicátník čas i energii v karanténě zkoušet, co všechno může vložit do úst, aniž by něco cítil.

2:31 Wasabi s oreo sušenkou. Mladík zkouší, jak moc covid-19 otupil chuť i čich | Video: Associated Press