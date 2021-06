Medvědí rodinka si na pláži ukradla jídlo, udělala si piknik a šla se v klidu koupat

Klienti nahlásili pojišťovnám po bouřkách, které pustošily zemi v minulém týdnu, přes 10 000 škod téměř za dvě miliardy Kč. Řadu menších pojistných událostí již likvidátoři vyřešili, vyplývá z ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami. Jde zejména o škody způsobené velmi silným větrem a krupobitím a bouřkami s přívalovými dešti. Čísla podle nich nejsou konečná, navíc hrozí další bouřky.

Tornádo, které zpustošilo ve čtvrtek řadu domů a budov na jižní Moravě, by se podle expertů pro pojišťovny mohlo stát třetí až čtvrtou nejnákladnější živelní pojistnou událostí od vzniku ČR v roce 1993. "Pokud by byly pojištěné škody na majetku zhruba tři miliardy Kč, dostalo by se tornádo hned za troje rozsáhlé povodně a přeskočilo všechny orkány," řekla v pondělí mluvčí České asociace pojišťoven Veronika Nová.