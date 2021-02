Kamion uvízl v zasněženém kopci. Matce tří dětí se podařilo ho roztlačit

V Krkonoších blízko Slezského domu u Sněžky v pondělí spadla lavina. Horská služba pohřešuje dva lidi, řekl náčelník krkonošské horské služby Pavel Jirsa. V Krkonoších platí v lavinových katastrech druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Na hřebenech je 80 až 130 centimetrů sněhu.

"Mohu to potvrdit, řešíme to, jsme na místě. Lavina spadla na českou stranu směrem do Obřího dolu. Až budeme mít jasno, budeme informovat tiskovou zprávou," řekl Jirsa.