Podívali byste se? Vtipálci natáčeli reakce lidí na provokativně oblečenou ženu

Někteří zírají zcela bez zábran, jiní se to snaží do poslední chvíle vydržet, ale stejně neodolají a otočí se, další svému protějšku za nevhodné okounění rovnou vlepí facku. Jak lidé reagují na to, když okolo projde na první pohled velmi atraktivní dívka, zkoumali autoři gruzínského youtubového kanálu Laugh 4 Life . Podívejte se na video.

3:17 Přistiženi při činu. Experiment sledoval, jestli na atraktivní dívku zrají více muži nebo ženy | Video: Associated Press