Netflix

Už jen plakát a trailer filmu Cuties, který Netflix uvede až 9. září, vzbudil prudké reakce hovořící o přílišné sexualizaci jedenáctiletých dívek. Streamovací gigant se za plakát omluvil, stáhl ho a vyměnil: „Je nám velmi líto nevhodného uměleckého díla, nebylo to v pořádku,“ tak zní oficiální vyjádření Netflixu.

Snímek Cuties vypráví o Amy z rodiny senegalských muslimů, která se potácí mezi konzervativním životem své rodiny a mezi osvobozující taneční skupinou jejích vrstevnic. Režisérka snímku Maïmouna Doucouré na obavy z přílišné a nevhodné sexualizace dívek odpovídá, že cílem příběhu je zdůraznit, jak sociální média tlačí dívky k napodobování sexualizovaných výjevů, aniž by plně pochopily, co to obnáší a jak nebezpečné to může být. Snímek získal na letošním festivalu Sundance cenu za nejlepší režii.