Dobrovolníci dodávají #Energiilékařům. Zdravotníkům opět rozváží jídlo i podporu

"Hlavně aby se to dalo rychle sníst, mělo to vysoký zdroj energie a malý objem," vysvětluje zdravotní sestra na facebookových stránkách iniciativy Energii lékařům, co musí splňovat jídlo, které zdravotníky povzbudí a neuspí. Balíčky takových potravin teď rozvážejí dobrovolníci po celé České republice, stejně jako v první, jarní vlně pandemie koronaviru.

