Video

"Chtějí mě zlikvidovat!" Rakušan se v pornokauze zastal Rajchla, ten si ho vychutnal

Martin Krepindl Martin Krepindl
před 6 hodinami
Pozoruhodné reakce vyvolala kauza Jindřicha Rajchla poté, co se na veřejnosti objevila videa z jeho soukromí. Část lidí volala po jeho rezignaci, mnoho politiků z vládního tábora se ho ale zastalo. Samotný Rajchl si ale podpůrných slov moc nevážil a nastalou situaci hbitě využil k politickému útoku právě na adresu svých oponentů. Podívejte se na další díl satirického pořadu Politické bizáry.
Politické bizáry - pornokauza Jindřicha Rajchla | Video: Martin Krepindl

S odsouzením celé kauzy přispěchal mimo jiné předseda Starostů Vít Rakušan, který na sítí X napsal, že šlo o brutální zásah do Rajchlova soukromí.

Všechny díly satirického pořadu sledujte tady >>> Politické bizáry

Jenže právě jemu se smířlivá slova vrátila jako bumerang. Rajchl pár dní po zveřejnění záznamu sdílel rozhovor se strůjcem celé akce Mikem Oganesjanem, který naznačoval, že video dostal od Rajchlových politických odpůrců. Zaznělo i Rakušanovo jméno.

Rajchl nepatří ke smířlivým politikům a situaci chladnokrevně využil. Podívejte se na další díl satirického pořadu Politické bizáry v úvodu článku.

"Dobrý den, pane Sterziku." Vidlák si řekl o peníze na uhlí a klavír, to neměl dělat

Související

"Dobrý den, pane Sterziku." Vidlák si řekl o peníze na uhlí a klavír, to neměl dělat

Stačilo, Kateřina Konečná, Daniel Sterzik, volby, poslanecká sněmovna, mítink, předvolební kampaň, komunismus, příznivci, Česká Třebová
1:40
 
Mohlo by vás zajímat

Nenechte si ujít: Frankenstein ve filmu i na divadle či bluesový festival v Šumperku

Nenechte si ujít: Frankenstein ve filmu i na divadle či bluesový festival v Šumperku
Přehled

Praha připomene silné přátelství dalajlámy a Havla. Překvapení připravil herec Gere

Praha připomene silné přátelství dalajlámy a Havla. Překvapení připravil herec Gere

VIDEO: Obří rány slyšeli až v posteli. Velký souboj v areálu Thomayerovy nemocnice

VIDEO: Obří rány slyšeli až v posteli. Velký souboj v areálu Thomayerovy nemocnice

Krvavá hostina. Krkavci se na Šumavě pustili do nebývalého úlovku

Krvavá hostina. Krkavci se na Šumavě pustili do nebývalého úlovku
video Magazín.Aktuálně.cz Obsah Video Aktuálně.cz Jindřich Rajchl Politické bizáry

Právě se děje

před 29 minutami
Zatčený starosta albánské Tirany bude zřejmě řídit město z vězeňské cely

Zatčený starosta albánské Tirany bude zřejmě řídit město z vězeňské cely

Ústavní soud zrušil jeho odvolání z funkce a premiér Edi Rama oznámil, že v Tiraně nevyhlásí předčasné volby
před 32 minutami
Tančící ženy, nadšení influenceři. Írán skrývá represe disentu za zdánlivé uvolnění

Tančící ženy, nadšení influenceři. Írán skrývá represe disentu za zdánlivé uvolnění

Íránský režim skrývá přísnější postih disentu za zdánlivá uvolnění nejviditelnějších opatření, jako je nošení hidžábu nebo pouliční akce.
před 1 hodinou
Putin ví, jak rozložit Evropu. Expert předpovídá, kde by Rusko zaútočilo jako první

Putin ví, jak rozložit Evropu. Expert předpovídá, kde by Rusko zaútočilo jako první

Rusku nejde jenom o Ukrajinu, chce nabourat evropskou jednotu. Možná to zkusí za několik let útokem na Estonsko, píše ve své knize Carlo Masala.
před 1 hodinou
Generace Z bere do rukou budoucnost Mexika. Ulice zaplavily protesty proti kartelům

Generace Z bere do rukou budoucnost Mexika. Ulice zaplavily protesty proti kartelům

Tisíce Mexičanů vyšly v sobotu do ulic metropole Mexika a dalších měst protestovat proti násilí drogových kartelů a vládní politice.
před 2 hodinami
Jak Havel zápasil s pocitem selhání. Je tu komiks o budoucím prezidentovi v roce 1977

Jak Havel zápasil s pocitem selhání. Je tu komiks o budoucím prezidentovi v roce 1977

Michael Žantovský a ilustrátorka Štěpánka Jíslová vypráví příběh o politické perzekuci Václava Havla i o jeho boji s pochybnostmi o sobě samém.
před 2 hodinami
Velká imigrační reforma. Zpřísnění podmínek pro migranty má pomoci sjednotit Británii

Velká imigrační reforma. Zpřísnění podmínek pro migranty má pomoci sjednotit Británii

Reforma po vzoru Dánska má vládním labouristům pomoci zbrzdit vzestup protiimigrační strany Reform UK.
Aktualizováno před 2 hodinami
Finský prezident: Příměří na Ukrajině letos nebude, korupční skandál nahrává Kremlu

ŽIVĚ
Finský prezident: Příměří na Ukrajině letos nebude, korupční skandál nahrává Kremlu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy