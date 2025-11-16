"Chtějí mě zlikvidovat!" Rakušan se v pornokauze zastal Rajchla, ten si ho vychutnal

S odsouzením celé kauzy přispěchal mimo jiné předseda Starostů Vít Rakušan, který na sítí X napsal, že šlo o brutální zásah do Rajchlova soukromí.
Jenže právě jemu se smířlivá slova vrátila jako bumerang. Rajchl pár dní po zveřejnění záznamu sdílel rozhovor se strůjcem celé akce Mikem Oganesjanem, který naznačoval, že video dostal od Rajchlových politických odpůrců. Zaznělo i Rakušanovo jméno.
Rajchl nepatří ke smířlivým politikům a situaci chladnokrevně využil.