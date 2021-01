Je to téměř půl století, kdy si Anthony Hopkins uvědomil, že se buď upije k smrti, nebo zabojuje o svůj život. Výjimečně nadaný herec to zmiňuje ve videu na svých sociálních sítích.

"Buďte smělý a mocné síly vám přijdou na pomoc", zmiňuje citát spisovatele Basila Kinga z roku 1921. Anthony Hopkins se tak snaží mladým lidem vysvětlit, proč stojí za to bojovat a zmiňuje přitom své vlastní soupeření s alkoholismem.

"Je to 45 let, co jsem se probral a došlo mi, že mířím ke katastrofě", přiznává herec, kterému se podařilo před třiceti lety získat za roli ve filmu Mlčení jehňátek Oscara. Sledujte jeho novoroční přání, které mnozí označují jako inspirativní.