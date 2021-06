Zatoulaný pes nemohl pod tíhou srsti ani chodit. Extrémní proměna je hitem internetu

Když před několika dny vyráželi dva Američané ve státě Missouri ráno do práce, uviděli najednou na silnici jednu velkou chlupatou “kouli”. Až po chvíli zjistili, že se jedná o zatoulaného psa, který pod tíhou své srsti sotva chodí. Okamžitě ho odvezli do zvířecího útulku, kde z něj veterináři oholili tři kilogramy srsti. Útulek zveřejnil videa z jeho záchrany, díky kterým je pes hvězdou internetu.

Kvůli obrovskému množství srsti nejdříve nálezci nemohli vůbec rozpoznat, o jaké zvíře se jedná. Jedno jim ale bylo jasné - malé stvoření potřebuje pomoc veterinářů. Bez váhání ho tak vzali do nedalekého útulku KC Pet Center v Kansas City ve státě Missouri ve Spojených státech amerických.

Tam ho veterináři hned přijali do ordinace a zjistili, že pod masivní vrstvou chlupů a dredů se skrývá přibližně jedenáct let starý pes rasy shih-tzu. Odstraňování srsti jim trvalo přes dvě hodiny. "Vážil přes devět kilogramů a sotva se hýbal," řekla serveru CNN Tori Fugateová, šéfka komunikace amerického útulku. "Sundali jsme kolem tří kilogramů srsti. Pro něj to musela být okamžitá úleva, když jsme to všechno dali pryč," dodala.

Zatoulaný pes dostal v útulku jméno Simon. Podle veterinářů není jasné, zda se přes časem ztratil svým majitelům, nebo ho někdo záměrně opustil a nechal žít na ulici. Kvůli obrovskému množství chlupů ale veterináři odhadují, že se sám musel potulovat nejméně několik měsíců.

Zvíře má nyní na některých místech podrážděnou a poraněnou kůži a musí také podstoupit zubní operaci. "Simon se dokonce učí znovu pořádně chodit, jak ho těžká srst už tak dlouho táhla k zemi," uvedla Fugateová.

Záběry ze stříhání Simona zaujaly uživatele sociálních sítí a poté si jich všimla i světová média. Na TikToku zvířecího útulku už po třech dnech po zveřejnění získalo video přes 30 milionů zhlédnutí. Díky tomu nebude mít Simon o adopci pravděpodobně nouzi. Do útulku teď chodí nepřeberné množství zpráv od lidí, kteří by si ho chtěli vzít k sobě domů.