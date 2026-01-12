VIDEO: Žádost o ruku na visutém mostě málem skončila katastrofou

Měla to být pohádková chvíle jako z filmu. Romantická žádost o ruku na visutém mostě vysoko nad údolím se ale během několika vteřin změnila v nervy drásající pátrání. Snoubenec totiž při zásnubách upustil prsten, který se ztratil v hlubokém sněhu pod mostem.
Američan Trevor Van Camp si na vlastní kůži vyzkoušel, co znamená hledat jehlu v kupce sena.
Překvapil svou přítelkyni Danielle Jenkinsovou výletem do horského resortu Boyne Mountain v Michiganu ve Spojených státech, kde plánoval žádost o ruku. Lanovkou se vyvezli vysoko nad svahy a zamířili na ikonický visutý most SkyBridge Michigan, nejdelší svého druhu s dřevěnými věžemi na světě. Most měří téměř 365 metrů a v nejvyšším bodě se tyčí 36 metrů nad hlubokým údolím.
Právě tam chtěl Trevor položit otázku, která měla změnit jejich život.
Když se procházeli po osvětleném mostě, Trevor se náhle zastavil a navrhl, že si pořídí společnou fotku. Danielle nic netušíc souhlasila. Místo mobilu ale přišlo překvapení - Trevor poklekl na jedno koleno a vytáhl zásnubní prsten.
Propadli jsme panice
Danielle řekla ano. Vzápětí ale přišel šok. Nervóznímu Trevorovi prsten vyklouzl z ruky, propadl mezerou v podlaze mostu a zmizel hluboko ve sněhu pod nimi.
„Na pár vteřin jsme úplně ztuhli a propadli panice. Napadlo mě, že jsem právě pokazil žádost o ruku,“ popsal později Trevor. „Pak jsme si ale řekli, že ho musíme najít. Neexistovalo, že bychom to vzdali.“
Následovalo více než dvouhodinové pátrání v mrazu a hlubokém sněhu pod mostem. Pomohl jim i Pat Harper, vedoucí noční směny zasněžování v resortu, který jim zapůjčil detektor kovů. Čas ale ubíhal a kolem desáté večer začala dvojice ztrácet naději a chystat se k odjezdu domů.
Díky vytrvalosti měl příběh šťastný konec
Harper se však odmítl vzdát. „Najdu ho,“ slíbil.
A skutečně. Zhruba po půl hodině detektor zapípal. Harper se znovu pustil do prohrabávání sněhu - a tentokrát se mezi vločkami zaleskl kov.
„Přímo tam, vyčnívající ze sněhu, byl stříbrný kulatý okraj - a já si pomyslel: ‚To snad není možné, že jsem ho našel.‘ Zvedl jsem ho a opravdu, byl to jejich zásnubní prsten,“ popsal Harper.
Resort okamžitě kontaktoval Trevora a Danielle. Díky vytrvalosti jednoho muže tak měl příběh přece jen šťastný konec. Trevor mohl prsten konečně navléknout své snoubence na prst – tentokrát už bez dalších komplikací.
