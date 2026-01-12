Přeskočit na obsah
Benative
12. 1. Pravoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

VIDEO: Žádost o ruku na visutém mostě málem skončila katastrofou

Linda Veselá

Měla to být pohádková chvíle jako z filmu. Romantická žádost o ruku na visutém mostě vysoko nad údolím se ale během několika vteřin změnila v nervy drásající pátrání. Snoubenec totiž při zásnubách upustil prsten, který se ztratil v hlubokém sněhu pod mostem.

Snoubenec při zásnubách upustil prsten, který se ztratil v hlubokém sněhu pod mostem.
Snoubenec při zásnubách upustil prsten, který se ztratil v hlubokém sněhu pod mostem.Foto: Pexels
Reklama

Američan Trevor Van Camp si na vlastní kůži vyzkoušel, co znamená hledat jehlu v kupce sena.

Překvapil svou přítelkyni Danielle Jenkinsovou výletem do horského resortu Boyne Mountain v Michiganu ve Spojených státech, kde plánoval žádost o ruku. Lanovkou se vyvezli vysoko nad svahy a zamířili na ikonický visutý most SkyBridge Michigan, nejdelší svého druhu s dřevěnými věžemi na světě. Most měří téměř 365 metrů a v nejvyšším bodě se tyčí 36 metrů nad hlubokým údolím.

Právě tam chtěl Trevor položit otázku, která měla změnit jejich život.

Když se procházeli po osvětleném mostě, Trevor se náhle zastavil a navrhl, že si pořídí společnou fotku. Danielle nic netušíc souhlasila. Místo mobilu ale přišlo překvapení - Trevor poklekl na jedno koleno a vytáhl zásnubní prsten.

Reklama
Reklama

Propadli jsme panice

Danielle řekla ano. Vzápětí ale přišel šok. Nervóznímu Trevorovi prsten vyklouzl z ruky, propadl mezerou v podlaze mostu a zmizel hluboko ve sněhu pod nimi.

„Na pár vteřin jsme úplně ztuhli a propadli panice. Napadlo mě, že jsem právě pokazil žádost o ruku,“ popsal později Trevor. „Pak jsme si ale řekli, že ho musíme najít. Neexistovalo, že bychom to vzdali.“

Následovalo více než dvouhodinové pátrání v mrazu a hlubokém sněhu pod mostem. Pomohl jim i Pat Harper, vedoucí noční směny zasněžování v resortu, který jim zapůjčil detektor kovů. Čas ale ubíhal a kolem desáté večer začala dvojice ztrácet naději a chystat se k odjezdu domů.

Díky vytrvalosti měl příběh šťastný konec

Harper se však odmítl vzdát. „Najdu ho,“ slíbil.

Reklama
Reklama

A skutečně. Zhruba po půl hodině detektor zapípal. Harper se znovu pustil do prohrabávání sněhu - a tentokrát se mezi vločkami zaleskl kov.

„Přímo tam, vyčnívající ze sněhu, byl stříbrný kulatý okraj - a já si pomyslel: ‚To snad není možné, že jsem ho našel.‘ Zvedl jsem ho a opravdu, byl to jejich zásnubní prsten,“ popsal Harper.

Resort okamžitě kontaktoval Trevora a Danielle. Díky vytrvalosti jednoho muže tak měl příběh přece jen šťastný konec. Trevor mohl prsten konečně navléknout své snoubence na prst – tentokrát už bez dalších komplikací.

Zdroje: USA Today, ABC News

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat:

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna.
Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna.
Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna.

ŽIVĚ"Mají bojové zkušenosti a často i trestní minulost." Estonsko zakázalo vstup 261 Rusům

Estonsko zakázalo vstup do země 261 Rusům, kteří se na straně Ruska účastnili bojů na Ukrajině, informovala agentura DPA. Estonský ministr vnitra Igor Taro uvedl, že se jedná o osoby, které mají nepřátelský postoj k Evropě. Krok byl podle něj nevyhnutelný, protože ti, kteří se na Ukrajině dopouštěli zvěrstev jménem ruského prezidenta Vladimira Putina, nemají ve svobodném světě místo.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama