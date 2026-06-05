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VIDEO: Upytlačil legendu varšavského jezírka. Polská reakce na čin cizince byla nekompromisní

ČTK

Osud obřího sumce z varšavského jezírka Balaton pobouřil obyvatele i úřady: cizinec rybu v době zákazu rybaření vytáhl z vody a ještě živou nacpal do kufru auta. Polská policie ho vypátrala, případ pak převzala pohraniční stráž, která rozhodla o jeho okamžitém vyhoštění.

Osud obřího sumce z varšavského jezírka Balaton pobouřil obyvatele i úřady.
Osud obřího sumce z varšavského jezírka Balaton pobouřil obyvatele i úřady.Foto: Shutterstock
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Polské úřady vyhostily sedmapadesátiletého Ukrajince, který pobouřil obyvatele Varšavy tím, že z jednoho tamního jezírka nelegálně vylovil obřího sumce o délce okolo 180 centimetrů a váze 40 kilogramů. O rozuzlení případu, který vyvolal v hlavním městě velký rozruch, informovala polská média.

Sumce, který v jezírku zvaném Balaton žil více než 20 let, ulovil Ukrajinec s nejmenovaným společníkem z vodního šlapadla už květnu, kdy platil zákaz rybaření. Ještě živou rybu navzdory protestům kolemjdoucích nacpal do zavazadlového prostoru auta a odjel.

Polská policie jej vypátrala a 57letého Ukrajince obvinila z pytláctví a týraní zvířat, za což v Polsku hrozí až tři roky za mřížemi. Policisté ale nakonec předali případ pohraniční stráži, jejíž varšavský velitel rozhodl o okamžitém vyhoštění cizince do vlasti. Pohraničníci převezli muže na hraniční přechod, kde jej předali ukrajinské straně. Muži také zakázali na pět let vstoupit do Polska a dalších států schengenského prostoru, napsal list Rzeczpospolita.

Zdroj: ČTK

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