Osud obřího sumce z varšavského jezírka Balaton pobouřil obyvatele i úřady: cizinec rybu v době zákazu rybaření vytáhl z vody a ještě živou nacpal do kufru auta. Polská policie ho vypátrala, případ pak převzala pohraniční stráž, která rozhodla o jeho okamžitém vyhoštění.
Polské úřady vyhostily sedmapadesátiletého Ukrajince, který pobouřil obyvatele Varšavy tím, že z jednoho tamního jezírka nelegálně vylovil obřího sumce o délce okolo 180 centimetrů a váze 40 kilogramů. O rozuzlení případu, který vyvolal v hlavním městě velký rozruch, informovala polská média.
Sumce, který v jezírku zvaném Balaton žil více než 20 let, ulovil Ukrajinec s nejmenovaným společníkem z vodního šlapadla už květnu, kdy platil zákaz rybaření. Ještě živou rybu navzdory protestům kolemjdoucích nacpal do zavazadlového prostoru auta a odjel.
Polská policie jej vypátrala a 57letého Ukrajince obvinila z pytláctví a týraní zvířat, za což v Polsku hrozí až tři roky za mřížemi. Policisté ale nakonec předali případ pohraniční stráži, jejíž varšavský velitel rozhodl o okamžitém vyhoštění cizince do vlasti. Pohraničníci převezli muže na hraniční přechod, kde jej předali ukrajinské straně. Muži také zakázali na pět let vstoupit do Polska a dalších států schengenského prostoru, napsal list Rzeczpospolita.
Zdroj: ČTK
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