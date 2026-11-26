Nejdřív se pomalu naklonila, pak se její obrovský trup převrátil na bok a zmizel v temné vodě. Slavná loď, která překonala Atlantik více než osmsetkrát, teď čeká na dně Mexického zálivu na svůj nový život. Vědci chtějí sledovat, jak se na jejím trupu začne rodit nový mořský ekosystém.
Záběry zachycují okamžik, na který čekaly desítky lodí a člunů v okolí floridského pobřeží. SS United States se po několika hodinách pomalého klesání začala naklánět na jednu stranu. Voda postupně pohltila palubu i nástavbu a nakonec zmizel také příďový trup s názvem lodi.
Krátce po deváté hodině večer 11. listopadu 2026 zůstala na hladině jen rozvířená voda a okolní plavidla.
Nešlo o nehodu. Florida připravovala řízené ponoření lodi několik let. Okres Okaloosa za ni v roce 2024 zaplatil a rozhodl, že místo sešrotování poslouží jako základ největšího umělého útesu na světě.
Na dně čeká na nový život
SS United States nyní leží přibližně 40 kilometrů jihozápadně od města Destin v hloubce kolem 55 metrů. Její horní paluba se nachází zhruba 18 metrů pod hladinou, takže k vraku mohou zamířit také zkušení rekreační potápěči. Organizátoři počítají s tím, že kovová konstrukce postupně přiláká mořské organismy a vytvoří prostředí pro ryby, korály, houby a další živočichy.
V okolí už se nachází více než 500 dalších umělých útesů. SS United States se stane nejdelším umělým útesem na světě. Dosavadní prvenství drží vrak letadlové lodi USS Oriskany, který měří 278 metrů. Bývalý zaoceánský parník ji se svými 302 metry překoná o 24 metrů.
Projekt zajímá také mořské biology. Výzkumníci z amerického Woods Hole Oceanographic Institution chtějí sledovat, jak se na novém podmořském stanovišti postupně vytvoří celý nový ekosystém. Nejde přitom jen o pozorování ryb, které k vraku připlavou. Vědci plánují zkoumat chemické složení vody, mikroorganismy i to, jak se na kovových částech usazují první živé organismy.
Výzkumný tým chce odebrat vzorky vody ze 132 míst v okolí lodi. Zaměří se také na prvky, které se mohou uvolňovat z korodující oceli, například železo, mangan a nikl. Některé z nich mohou v malém množství fungovat jako živiny a podporovat růst korálů.
První měření mají vědci provést během prvního měsíce od potopení. K vraku se pak chtějí vracet každý rok a sledovat, jak se podmořské společenství mění. Výzkumnice Kirstin Meyer-Kaiserová z Woods Hole Oceanographic Institution upozornila, že podobnou příležitost vědci běžně nemají: většinu vraků objeví až dlouho po potopení, kdy už na nich ekosystém dávno vznikl. Zde mohou sledovat jeho vývoj od začátku.
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Poslední části lodi zamířily do muzea
Před potopením musela loď projít důkladnou přípravou. Pracovníci z ní odstranili všechno, co by mohlo znečistit moře, včetně více než 400 okének. Do palub naopak vyřezali otvory, kterými při řízeném ponoření proudila dovnitř voda. Použití výbušnin úřady nepovolily.
Ještě před poslední plavbou se podařilo zachránit řadu historických součástí lodi. Patří mezi ně mohutná lodní vrtule, generátory nebo části řídicích panelů. Z paluby zmizely také oba dvacetimetrové komíny, které se objeví v připravovaném muzeu věnovaném historii parníku.
Loď, která v roce 1952 vytvořila dodnes nepřekonaný rychlostní rekord pro zaoceánské parníky a stala se symbolem americké technické ambice i luxusního cestování, teď čeká jiná budoucnost. Na dně Mexického zálivu má místo pasažérů přivítat hejna ryb a postupně se proměnit v jeden z největších umělých útesů na světě.
Zdroj: whoi.edu, apnews.com, cbsnews.com, reuters.com