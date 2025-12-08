VIDEO: Snědl asi nejsmradlavější jídlo světa. Zápach se ho držel i po důkladné očistě

"To je zdaleka nejodpornější věc, jakou jsem kdy ochutnal," řekl Ellingsworth, který se specializuje na ochutnávky podivných a odvážných jídel.
Své reakce sdílí se svými více než 55 tisíci sledujícími na Instagramu. A jinak tomu nebylo ani u ochutnávky jednoho z nejkontroverznějších pokrmů světa.
Okamžitá reakce a pak sprcha
Jakmile otevřel konzervu švédského Surströmmingu - zkvašeného rybího masa - aroma z ní bylo tak intenzivní, že se mu okamžitě chtělo zvracet. "Vonělo to, jako byste nalili tekutý zadek na mrtvého mývala," vzpomíná se smíchem.
I přesto se odvážil dát rybu do máslem potřené briošky. Výsledek? První sousto okamžitě vyplivl a začal zvracet.
A tím to neskončilo. Zápach byl natolik silný, že James musel podstoupit hned několik sprch a opakované čištění zubů: "Musel jsem se sprchovat - a pak si čistit zuby. Asi třikrát." A také umyl své jídelní náčiní bělidlem, octem a solí - jinak by se zabijáckého odéru asi nikdy nezbavil.
Děsivé zjištění
James věří, že konzerva, kterou koupil, byla zkažená. "Chutnalo to přesně tak, jak to vonělo. Jakmile se to dotklo mého jazyka, okamžitě jsem zvracel. Je to zdaleka nejodpornější jídlo, jaké jsem kdy jedl, a to jsem jedl i medúzové jerky," popisuje.
Sledující byli z videa šokováni. Jeden napsal: "Už jen při sledování zadržuju dech… a všechny ty mouchy by měly být varováním. To není určeno ke konzumaci člověkem." A odborník z konzervárenského průmyslu potvrdil Jamesovo podezření a dodal: "Měly to být filety, ne kašovitá směs masa a kostí. Tvoje konzerva byla hodně prošlá, poznáš to podle vydutí způsobeného plyny při rozkladu masa. Právě jsi snědl zkaženou rybu, brácho."
Přestože byl influencerův zážitek extrémní, neztrácí odvahu. "Vážím si všech kultur, ale kašlu na to, vy si ji můžete nechat," dodal a zároveň přiznal, že pokud by našel lepší kus, ochutnal by Surströmming znovu.
Zdroje: What's The Jam, NY Post