Magazín

VIDEO: Snědl asi nejsmradlavější jídlo světa. Zápach se ho držel i po důkladné očistě

nib nib
před 2 hodinami
James Ellingsworth, influencer a tvůrce obsahu na Instagramu, se rozhodl sníst jedno z nejsmradlavějších jídel na světě. Virální klip, který nasbíral přes devět milionů zhlédnutí, zachycuje jeho drastickou reakci při ochutnávce tradiční švédské delikatesy známé jako Surströmming. Nejenže potrápil svůj žaludek, ale zápachu z "lahůdky" se nemohl zbavit ani po důkladné očistě.
Foto: Profimedia.cz

"To je zdaleka nejodpornější věc, jakou jsem kdy ochutnal," řekl Ellingsworth, který se specializuje na ochutnávky podivných a odvážných jídel.

Své reakce sdílí se svými více než 55 tisíci sledujícími na Instagramu. A jinak tomu nebylo ani u ochutnávky jednoho z nejkontroverznějších pokrmů světa.

Související

Jídla z pekla, nebo nebe? Stoleté vejce či Hákarl aneb šokující delikatesy světa

Obrazem: Jídla z pekla, nebo nebe? 18 šokujících delikates světa
18 fotografií

Okamžitá reakce a pak sprcha

Jakmile otevřel konzervu švédského Surströmmingu - zkvašeného rybího masa - aroma z ní bylo tak intenzivní, že se mu okamžitě chtělo zvracet. "Vonělo to, jako byste nalili tekutý zadek na mrtvého mývala," vzpomíná se smíchem.

I přesto se odvážil dát rybu do máslem potřené briošky. Výsledek? První sousto okamžitě vyplivl a začal zvracet.

A tím to neskončilo. Zápach byl natolik silný, že James musel podstoupit hned několik sprch a opakované čištění zubů: "Musel jsem se sprchovat - a pak si čistit zuby. Asi třikrát." A také umyl své jídelní náčiní bělidlem, octem a solí - jinak by se zabijáckého odéru asi nikdy nezbavil.

Děsivé zjištění

James věří, že konzerva, kterou koupil, byla zkažená. "Chutnalo to přesně tak, jak to vonělo. Jakmile se to dotklo mého jazyka, okamžitě jsem zvracel. Je to zdaleka nejodpornější jídlo, jaké jsem kdy jedl, a to jsem jedl i medúzové jerky," popisuje.

Sledující byli z videa šokováni. Jeden napsal: "Už jen při sledování zadržuju dech… a všechny ty mouchy by měly být varováním. To není určeno ke konzumaci člověkem." A odborník z konzervárenského průmyslu potvrdil Jamesovo podezření a dodal: "Měly to být filety, ne kašovitá směs masa a kostí. Tvoje konzerva byla hodně prošlá, poznáš to podle vydutí způsobeného plyny při rozkladu masa. Právě jsi snědl zkaženou rybu, brácho."

Přestože byl influencerův zážitek extrémní, neztrácí odvahu. "Vážím si všech kultur, ale kašlu na to, vy si ji můžete nechat," dodal a zároveň přiznal, že pokud by našel lepší kus, ochutnal by Surströmming znovu.

Zdroje: What's The Jam, NY Post

 
Mohlo by vás zajímat

Australský sen skončil v Severní Koreji. Divoký příběh prvního plovoucího hotelu

Australský sen skončil v Severní Koreji. Divoký příběh prvního plovoucího hotelu

Balíček s bílým práškem 'jen za pětikilo' a žádná místa k sezení. I tohle je divadlo

Balíček s bílým práškem 'jen za pětikilo' a žádná místa k sezení. I tohle je divadlo
16 fotografií

Otevřeně o samotě, alkoholu i despektu k Hollywoodu. Vyšly memoáry Anthonyho Hopkinse

Otevřeně o samotě, alkoholu i despektu k Hollywoodu. Vyšly memoáry Anthonyho Hopkinse

KVÍZ: Co zmizelo z obrazu? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte slavná výtvarná díla

KVÍZ: Co zmizelo z obrazu? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte slavná výtvarná díla
Infografika
Magazín.Aktuálně.cz Obsah bizarnosti kuriozity zápach jídlo menu maso Švédsko influencer konzumace stravování pokus virální video zvracení

Právě se děje

před 4 minutami
Čestná salva změnila oslavu v děsivé inferno. Lidská těla v mžiku zuhelnatěla
1:08

Čestná salva změnila oslavu v děsivé inferno. Lidská těla v mžiku zuhelnatěla

Podcast Podivné zločiny: Čtyři měsíce po válce oslavovali u Želivky hrdinství odbojářů. Pak zazněl rozkaz: Ke slavnostní salvě připravit...
před 14 minutami
Stát nemusí hradit ušlý zisk za covidové uzávěry podle krizového zákona, rozhodl soud

Stát nemusí hradit ušlý zisk za covidové uzávěry podle krizového zákona, rozhodl soud

Mluvčí Nejvyššího soudu Gabriela Tomíčková zdůraznila, že aktuální rozsudek má jasné limity a nelze jej vztahovat na všechny covidové spory.
před 33 minutami

Aerolinky Smartwings pravděpodobně převezme turecký Pegasus, začal prodejní proces

Firmu ČSA, která vlastní leteckou společnost Smartwings, pravděpodobně koupí turecké nízkonákladové aerolinky Pegasus Airlines. Začal prodejní proces, informovala dnes mluvčí Smartwings Vladimíra…
Přečíst zprávu
před 46 minutami
Ostudné scény na San Bernabeu. Hvězdy Realu neunesly domácí blamáž s Vigem

Ostudné scény na San Bernabeu. Hvězdy Realu neunesly domácí blamáž s Vigem

Fotbalisté Celty Vigo šokovali Real Madrid, na jehož stadionu v 15. kole španělské ligy zvítězili 2:0.
před 1 hodinou

Město je pod palbou a lidé kupují byty, říká fotograf. Důvody Ukrajinců jsou nečekané

Město je pod palbou a lidé kupují byty, říká fotograf. Důvody Ukrajinců jsou nečekané
38:18
Aktualizováno před 1 hodinou
Nelehké rozhovory, řekl Zelenskyj po jednání s USA. Nečetl náš plán, viní ho Trump

ŽIVĚ
Nelehké rozhovory, řekl Zelenskyj po jednání s USA. Nečetl náš plán, viní ho Trump

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Po deštivém začátku týdne přijde ve středu slunce a nadprůměrné teploty

Po deštivém začátku týdne přijde ve středu slunce a nadprůměrné teploty

Slunce se objeví spíš v Čechách, na Moravě převládne zatažená obloha a nižší teploty.
Další zprávy