VIDEO: Sklenice Nutelly letí dál než Apollo 13. Virální moment z mise Artemis

V době, kdy značky utrácejí miliony za promyšlené kampaně, se občas stane něco, co připomene, že ten nejsilnější marketing nevzniká v zasedačkách, ale náhodou. Přesně to se odehrálo během mise Artemis II, kdy se sklenice pomazánky Nutella nečekaně stala hlavní hvězdou vesmírného vysílání.
Jen pár minut před tím, než posádka mise Artemis II překonala rekord mise Apollo 13 a stala se nejvzdálenější lidskou výpravou od Země v historii, došlo k nečekanému momentu. Během živého přenosu z paluby kosmické lodi Orion se v jednom záběru objevila sklenice Nutelly.
V prostředí nulové gravitace se vznášela prostorem s téměř dokonalou choreografií - pomalu rotovala, etiketa směřovala přímo ke kameře a celý výjev působil až podezřele dokonale. Internet měl jasno: tohle je „nejlepší reklama zdarma v historii“. Další komentující se rychle přidali: „Nutella se dostala na Měsíc dříve než většina států.“
Ale NASA tyto spekulace vyvrátila. „NASA nevybírá jídla posádky ani potraviny ve spolupráci s žádnými značkami,“ uvedla tisková mluvčí agentury Bethany Stevens. „Nešlo o umístění produktu,“ dodala.
Dál než jakákoliv jiná pomazánka
Video se během hodin rozšířilo napříč sociálními sítěmi a nasbíralo statisíce zhlédnutí. Marketingový tým Nutella nezaváhal a okamžik okamžitě využil. Sdílel klip s vtipným komentářem o tom, že značka „doputovala dál než jakákoli pomazánka v historii“.
Mise Artemis II je první pilotovanou výpravou k Měsíci v 21. století a zároveň návratem lidí do jeho blízkosti po více než půl století. Naposledy se astronauti vydali k Měsíci v roce 1972 při misi Apollo 17.
