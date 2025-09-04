VIDEO: Selfie za život. Matka zemřela na oslavě narozenin přímo před očima svého syna

"Tak jdeme na to!" volala Elizaveta se smíchem do kamery - a s radostí se vrhla vstříc volnému pádu.
Jen pár minut nato se rozhodla vystoupat zpět nahoru. Chtěla si na plošině, odkud skákala, pořídit selfie. Bez jištění. Bez dozoru. Dvojnásobná matka však podklouzla na mokrém prkně a zřítila se do hloubky.
Neobvyklá oslava
Ruska Elizaveta, přáteli přezdívaná Liza, si místo klasické rodinné oslavy zvolila jiný způsob, jak vstoupit do dalšího roku života: skok na laně z výšky 88 metrů, z bývalé průmyslové věže. Zajímavý dárek zvolil její syn Nikita kvůli tomu, že Liza nebyla v extrémních sportech žádným nováčkem.
Touha zachytit moment, místo, odvahu jí však stála vše. Dopadla na tvrdý povrch a zemřela na místě. Místo radosti přišla tragédie, kterou na vlastní oči viděla jedna z jejích nejbližších osob.
Šok pro rodinu i komunitu a nebezpečná vášeň
"Za tragických okolností nás opustila zkušená skokanka a matka dvou dětí, Liza," uvedla sportovní společnost 23block, ve které žena působila. "Celý náš tým teď truchlí. Je to pro nás obrovská tragédie," dodali.
Ruská prokuratura zahájila vyšetřování. Prověřuje, zda provozovatel atrakce dodržel veškeré bezpečnostní předpisy. A jak bylo možné, že se účastnice po skoku dostala na věž bez dozoru a bez jištění.
Elizavetu Guščinovou vášeň zavedla až příliš daleko a její příběh je tak další připomínkou, že i ti nejzkušenější extrémní sportovci - a možná právě oni - by neměli zapomínat na bezpečí a respekt. Ke sportu i k životu, k sobě samým i jejich rodině.