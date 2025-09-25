Magazín

VIDEO: Vteřiny před katastrofou. Obří propadlina pohltila i část policejní stanice

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 2 hodinami
V thajském Bangkoku se ve středu zřítila část frekventované silnice a vytvořila obrovskou propadlinu, která ochromila dopravu, poškodila infrastrukturu a vyžádala si evakuaci okolních budov. Podle bangkockého guvernéra Chatcharta Sittipunta si událost nevyžádala žádné oběti.
Podle bangkockého guvernéra Chatcharta Sittipunta si událost nevyžádala žádné oběti. | Foto: Profimedia.cz

Uprostřed dopravní špičky se Bangkok ocitl tváří v tvář nečekané katastrofě. Ve středu se v jedné z jeho rušných ulic otevřela obrovská propadlina, která zničila část silnice, ochromila dopravu, poškodila infrastrukturu a donutila k evakuaci lidi z okolních budov. Odborníci při předběžném šetření změřili, že propad vytvořil kráter o rozměrech asi 30 na 30 metrů a o hloubce 50 metrů. O události informovala agentura AP.

Podle bangkockého guvernéra Chatcharta Sittipunta si událost nevyžádala žádné oběti. Tři vozidla však skončila poškozená, když se část vozovky sesunula do hlubin. "Myslíme si, že propad způsobily stavební práce na podzemní stanici metra," uvedl guvernér.

Na sociálních sítích se okamžitě objevila videa zachycující dramatický okamžik. Záběry ukazují, jak se asfaltová plocha pozvolna propadá, přičemž strhává elektrické sloupy a poškozuje vodovodní potrubí. Řidiči se snažili z místa couvat, zatímco se otvor zvětšoval a nakonec zcela přerušil čtyřproudou komunikaci. Jeden okraj propadliny se zastavil těsně před budovou policejní stanice, odkryl přitom její podzemní základy.

Obyvatelé museli být z policejní stanice i dalších objektů evakuováni. Nedaleká nemocnice oznámila, že na dva dny uzavře ambulantní oddělení, ačkoli podle městských úřadů samotná budova neutrpěla žádné strukturální škody.

Úřady preventivně odpojily dodávky elektřiny a vody v celé zasažené oblasti. Guvernér Chatchart zdůraznil, že opravné týmy pracují bez přestávky, aby byl kráter co nejdříve zasypán a silnice zprovozněna. Největší obavy panují z pokračujících monzunových dešťů, které by mohly škody ještě prohloubit. Deštivá sezona v Bangkoku obvykle trvá od května do října.

 
