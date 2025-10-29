Magazín

VIDEO: Obří rány slyšeli až v posteli. Velký souboj v areálu Thomayerovy nemocnice

před 5 hodinami
Na státní svátek 28. října se v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice v Krči odehrál souboj, jaký by leckdo čekal spíš v přírodopisném dokumentu než mezi nemocničními pavilony. Dva rivalové se do sebe pustili s takovou vervou, že rány byly slyšet snad přes půlku nemocnice. Video, které zachytil a na sociálních sítích zveřejnil Jiří Tuček, se okamžitě stalo virálním.
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek | Foto: Kristýna Padrtová

Souboj dvou muflonů, který zaujal spoustu lidí jen na Facebooku během jediného dne, není raritou.

"Jojo, když jsem ležela v IKEM, po ránu jsem slyšela nějaké rány," napsala v diskusi paní Helena S. "Zápasili tam dva mufloni, ale byli to opravdu mladí kluci, měli růžky jako kozlíci. No rány to už byly řádné," dodala.

A další komentující přidávali s nadsázkou své postřehy: "To jsou rány. Čekala jsem, kdy ten, co je dál, uhne a kámoš narve hlavu do nějakýho auta," napsala Věra K., která k textu dodala i vysmáté smajlíky. "Aspoň že jsou blízko nemocnice, kdyby se jim něco stalo," přidala Járyna V. A Lenka S. trefně shrnula: "Masakr! Po takovém boji a pak spolu odchází, jako by se nic nestalo."

Pod videem (které naleznete zde) se objevovaly i narážky na "nejlepší terapii" - podle Evy H. jde o "jediné a skvělé rozptýlení", když člověk tráví dlouhé dny v nemocnici. "A ten konec, jak jdou spolu na panáka, je top," dodala s úsměvem.

Maskoti Thomayerky

Mufloni se v Thomayerově nemocnici stali už dávno neoficiálními maskoty. Jak nemocnice sama uvedla ve svém článku: "Mufloni patří neodmyslitelně k naší nemocnici a jsou takovým naším nekorunovaným maskotem. V rámci českých nemocnic, a dá se říci i v rámci Evropy, tvoří určitou raritu, která nemá obdoby v žádném jiném zdravotnickém zařízení."

Podle odhadů dnes v areálu a jeho okolí žije kolem stovky muflonů. Každé jaro se rodí nová mláďata, která jsou oblíbenou atrakcí nejen pro pacienty, ale i pro zdravotníky. 

Od lesa k nemocnici

Podle Františka Miksche, který se o muflony staral v areálu IKEM a Thomayerovy nemocnice více než deset let, žijí tato zvířata v Krči už desítky let. "Původně byli vysazeni v Kunratickém a Krčském lese," vysvětlil v rozhovoru pro Pražský deník. "Jenže v lese jim vadili volně pobíhající psi a hrozili jim pytláci. Areál nemocnice se tak stal jakýmsi azylem," dodal.

V době, kdy Miksch začínal, bylo muflonů kolem devadesáti kusů. Každý den jim nosil krmení - tři pytle zrní týdně a k tomu pečivo od lékařů a sester. "Někteří se nebáli vzít pečivo z ruky. Byli na ruch nemocnice zvyklí," vzpomíná.

Po jeho odchodu péči převzali další dobrovolníci z okolí. Zraněná zvířata se dostávají do záchranné stanice v Jinonicích. Díky této spolupráci se stádo udržuje v dobré kondici - i když občas přijdou o jedince kvůli srážce s autem.

Mufloni v areálu Thomayerovy nemocnice
Mufloni v areálu Thomayerovy nemocnice | Foto: Thomayerova nemocnice

Souboj, který pobavil internet

Letošní říjnový "souboj titánů" mezi dvěma samci připomněl, že i když jsou mufloni na lidskou přítomnost zvyklí, jejich instinkty zůstávají ryze přírodní. Obří rány rohů se rozléhaly po areálu, zatímco je sledovali či natáčeli překvapení svědkové. "Čekal jsem, že jeden uhne a ten druhý to napálí do auta," komentoval video uživatel Martin T. "Tak snad mají pojistku, až to napálí do auta," glosovala Michaela L.

A i když se také objevily hlasy, že by se zvířata měla přesunout zpět do lesa, většina komentujících se shodla: je dobře, že zrovna tihle bojovníci by to k lékařům neměli daleko.

Příběh s rohy i srdcem

Z muflonů v areálu Thomayerovy nemocnice se za roky stali "pacienti bez karty" - nečekají na vyšetření, ale přesto pomáhají léčit. Stačí, když se někdo z pacientů zadívá z okna, a uvidí stádečko, jak se v klidu pase mezi budovami, a hned je jim lépe - alespoň po psychické stránce.

A i když občas zazní rány, které probudí půl nemocnice, většina lidí se shodne: bez muflonů by Thomayerka nebyla Thomayerkou.

Zdroj: FTN.cz, Pražský deník

Další zprávy