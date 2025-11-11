VIDEO: Masivní vlna smetla lidi z útesu jak šachové figurky. Tenerife hlásí tři mrtvé

Na Kanárském ostrově Tenerife si rozbouřené moře vyžádalo už tři lidské životy. Podle agentury AP přišly o život dvě ženy a jeden muž, dalších patnáct lidí utrpělo zranění - někteří skončili v nemocnici s vážnými úrazy. Tragédie se odehrála v sobotu, kdy severní část ostrova zasáhly mimořádně silné vlny, které s ničivou silou bičovaly pobřeží.
K neštěstí došlo v obcích La Guancha a Puerto de la Cruz, oblíbených mezi turisty i místními obyvateli. V okamžiku, kdy se moře náhle zvedlo, mnoho lidí stálo na promenádách a vyhlídkách, odkud sledovali dramatické vlny. Mnohé z nich ale vodní masa smetla přímo do oceánu. Záchranné týmy dorazily během několika minut, ale i přes jejich rychlý zásah se některé oběti nepodařilo zachránit.
Tres personas han fallecido y otras quince han resultado heridas por golpes de mar registrados en Tenerife.
Pedro López, un camarero que se lanzó al agua para salvar la vida de tres personas en el Puerto de La Cruz.
Úřady mezitím vydaly varování před nebezpečnými přílivovými vlnami a silným větrem, který se v oblasti očekává i v dalších dnech. Obyvatelé i návštěvníci ostrova byli vyzváni, aby se vyhýbali pobřežním stezkám, útesům a promenádám, kde hrozí další údery vody.
Tenerife, největší z Kanárských ostrovů, je známé svým rozmanitým klimatem i dramatickým pobřežím. Právě to však bývá v zimních měsících dějištěm silných bouří, které přicházejí z Atlantiku. Vysoké vlny tu nejsou výjimkou - zasahují především severní a západní část ostrova, kde prudké útesy a promenády lákají fotografy i turisty toužící po adrenalinovém zážitku. Tentokrát se ale rozbouřené moře proměnilo v past, která nepřinesla podívanou, ale tragédii.