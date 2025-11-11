Magazín

VIDEO: Masivní vlna smetla lidi z útesu jak šachové figurky. Tenerife hlásí tři mrtvé

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 1 hodinou
Na severním pobřeží Tenerife udeřily dvě obří vlny, které smetly skupiny lidí z pobřežních promenád i skal. Zemřeli celkem tři lidé: dva muži a žena na následky srdeční zástavy. Dalších 15 osob utrpělo zranění, někteří z nich vážná. Neštěstí zasáhlo obce Puerto de la Cruz a Playa del Roque de Las Bodegas, kde mořské bouře v tomto období často zvedají extrémně silné vlny.
Zejména na podzim a v zimě zasahují západní a severní pobřeží Kanárských ostrovů velké vlny kvůli bouřím v Atlantiku.
Zejména na podzim a v zimě zasahují západní a severní pobřeží Kanárských ostrovů velké vlny kvůli bouřím v Atlantiku. | Foto: AUTOS MERTENS (PUERTO DE LA CRUZ)

Na Kanárském ostrově Tenerife si rozbouřené moře vyžádalo už tři lidské životy. Podle agentury AP přišly o život dvě ženy a jeden muž, dalších patnáct lidí utrpělo zranění - někteří skončili v nemocnici s vážnými úrazy. Tragédie se odehrála v sobotu, kdy severní část ostrova zasáhly mimořádně silné vlny, které s ničivou silou bičovaly pobřeží.

K neštěstí došlo v obcích La Guancha a Puerto de la Cruz, oblíbených mezi turisty i místními obyvateli. V okamžiku, kdy se moře náhle zvedlo, mnoho lidí stálo na promenádách a vyhlídkách, odkud sledovali dramatické vlny. Mnohé z nich ale vodní masa smetla přímo do oceánu. Záchranné týmy dorazily během několika minut, ale i přes jejich rychlý zásah se některé oběti nepodařilo zachránit.

Úřady mezitím vydaly varování před nebezpečnými přílivovými vlnami a silným větrem, který se v oblasti očekává i v dalších dnech. Obyvatelé i návštěvníci ostrova byli vyzváni, aby se vyhýbali pobřežním stezkám, útesům a promenádám, kde hrozí další údery vody.

Tenerife, největší z Kanárských ostrovů, je známé svým rozmanitým klimatem i dramatickým pobřežím. Právě to však bývá v zimních měsících dějištěm silných bouří, které přicházejí z Atlantiku. Vysoké vlny tu nejsou výjimkou - zasahují především severní a západní část ostrova, kde prudké útesy a promenády lákají fotografy i turisty toužící po adrenalinovém zážitku. Tentokrát se ale rozbouřené moře proměnilo v past, která nepřinesla podívanou, ale tragédii.

 
