VIDEO: Když vám v cílové rovince dýchá na záda Nazgul. Olympiáda má nového hrdinu

Linda Veselá

Zimní olympijské hry v Itálii zatím nabídly tradiční mix dechberoucích triumfů, ale ve středu se k napětí a dramatům přidal nečekaný „závodník“. Během ženského sprintu dvojic v běhu na lyžích v Teseru se na trať připletl pes připomínající vlka.

Cross-Country Skiing - Women's Team Sprint Free Final
Během ženských týmových kvalifikací v běhu na lyžích v Teseru se na trať připletl pes připomínající vlka a běžel za závodnicemi.Foto: REUTERS
Videozáznamy ukazují psa, který se energicky rozběhl za závodnicemi z Chorvatska a Řecka, když už byly v cílové rovince. Třeba Norka Astrid Oyre Slindová situaci brala s humorem: „Pes je můj nejmenší problém, Švédka je můj největší,“ narážela na svou soupeřku. Ne všechny závodnice byly z přítomnosti psa nadšeni. Chorvatka Tena Hadžićová přiznala, že se bála kousnutí.

„Zpočátku jsem si myslela, že je to vlk, a že halucinuju kvůli náročnému závodu. Byl obrovský a měla jsem strach, že by mě mohl kousnout,“ popsala. Už to, že se vůbec dostal na dráhu, podle ní není dobře. „Pro mě to není žádná velká věc, protože nebojuji o medaili. Ale kdyby se něco takového stalo ve finále, kde jde o medaile, mohlo by to být nebezpečné.“

Naopak řecká závodnice Konstantina Charalampidová, která v závodu doběhla jako poslední, zůstala optimistická: „Naštěstí byl velmi poslušný, sledoval kameru a nezpůsobil žádné problémy. Bylo to legrační, na závod jsem skoro zapomněla. Díky němu jsem teď slavná, tak mu musím poděkovat.“

Cross-Country Skiing - Women's Team Sprint Qualification
Snímek z cílové kamery, Nazgul se proběhl za závodnicemi.Foto: REUTERS

Po závodě se přihlásil i majitel dvouletého psa, který se jmenuje Nazgul a patrně utekl z domova. „Je velmi laskavý, tvrdohlavý, přátelský a vždy hledá kontakt s lidmi. Nikomu neublíží,“ uvedl.

Zdroj: NPR, Reuters

ŽIVĚEET 2.0 od ledna: vláda slibuje miliardy, opozice varuje před byrokracií

Stát spustí nový systém evidence tržeb EET 2.0 od ledna příštího roku, nejprve v pilotním režimu. Pro nejmenší podnikatele nebude povinný. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) očekává přínos 14 až 15 miliard korun ročně. Opozice tvrdí, že evidence rozpočtu nepomůže a přinese jen více byrokracie. Návrh nyní míří do připomínkového řízení.

ŽIVĚZelenskyj obvinil Rusko z průtahů rozhovorů. Druhý den jednání v Ženevě skončilo bez výsledku

Američané, Ukrajinci a Rusové ve středu dopoledne v Ženevě pokračovali druhým dnem v jednáních o možnostech diplomatického ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Ruské agentury uvedly, že rozhovory již skončily a že v brzké době se očekává jejich další kolo. Z dosavadních informací vyplývá, že průlom nenastal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil Rusko z průtahů rozhovorů.

