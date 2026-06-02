VIDEO: Kamery zachytily okamžik útoku. Medvěd pronikl do areálu plného lidí

Ještě nedávno patřila setkání s medvědem v Japonsku spíše k výjimečným událostem v odlehlých horských oblastech. Teď se ale šelmy stále častěji objevují tam, kde je lidé nečekají: mezi domy, továrnami nebo školami. Incident ve městě Fukušima znovu otevřel otázku, proč se hranice mezi světem lidí a divokých zvířat začíná nebezpečně stírat.
Japonské město Fukušima zažilo v úterý mimořádně rušný den. Do obydlené části města totiž zabloudil medvěd, který během několika hodin zranil čtyři lidi a vyvolal rozsáhlou bezpečnostní akci. Událost je dalším z řady případů, které podle odborníků souvisejí s proměnou japonské krajiny a rychlým úbytkem obyvatel v některých regionech země.
Policie a hasiči vyrazili na místo poté, co továrna Fukushima Steel Works nahlásila útok medvěda na dva zaměstnance. Záběry z bezpečnostních kamer ukázaly, jak černý medvěd pronásleduje pracovníka poblíž vstupu do areálu. Když se muž pokusil utéct, zvíře ho srazilo k zemi.
Poté proniklo hlouběji do továrního komplexu, kde zranilo dalšího zaměstnance. Podle hasičů šlo o muže ve věku kolem dvaceti a šedesáti let. Oba utrpěli lehčí zranění a byli při převozu do nemocnice při vědomí.
Tím však incident neskončil. Medvěd se následně přesunul do okolní zástavby, kde zranil další dvě osoby: muže kolem šedesáti let v areálu jiné společnosti a ženu ve věku přes osmdesát let. Ani jejich zranění nebyla podle úřadů život ohrožující. Šelma se poté pravděpodobně ukryla v dalším průmyslovém areálu. Místo obklíčili policisté, kteří oblast hlídají a snaží se zabránit dalšímu pohybu zvířete.
Událost okamžitě vyvolala obavy mezi místními obyvateli. Dvě nedaleké školy byly preventivně uzavřeny a výuka na základní škole Noda probíhala pouze online. „Prosíme, vyhněte se zbytečným cestám ven a dbejte na svou bezpečnost,“ uvedla škola na svých webových stránkách.
Japonsko má problém
Případ z Fukušimy není ojedinělý. Podle japonského ministerstva životního prostředí zahynulo v loňském roce při více než 240 útocích medvědů po celé zemi 20 lidí. V obou případech šlo o nejvyšší zaznamenané hodnoty v historii sledování podobných incidentů.
Právě rostoucí počet střetů mezi lidmi a medvědy patří v posledních letech k významným tématům. Odborníci upozorňují, že šelmy stále častěji pronikají do obydlených oblastí v regionech, které se potýkají se stárnutím populace a odlivem obyvatel. Ubývá tak lidí, kteří by se věnovali lovu nebo regulaci medvědí populace.
Japonská vláda letos v březnu odhadla počet medvědů v zemi na přibližně 57 800 jedinců. Současně představila plán řízení populace, který počítá se systematickou regulací jejich počtu. Během pěti let chce stát ztrojnásobit počet pracovníků zapojených do kontroly výskytu medvědů na 2 500 osob a zároveň zdvojnásobit počet nasazovaných pastí.
Úřady mezitím posilují informační kampaně pro veřejnost. Turistům, houbařům i lidem pohybujícím se v přírodě doporučují sledovat aktuální informace o výskytu medvědů a vyhýbat se časům, kdy jsou šelmy nejaktivnější: zejména brzy ráno a večer.
Zdroj: AP, The Japan Times, BBC