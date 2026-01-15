VIDEO: Jízda o život. Lyžařku se psem málem zavalil sníh

Běžná projížďka na známém svahu se během několika vteřin změnila v děsivý zážitek. Španělská lyžařka Ares Masipová sdílela video z Pyrenejí, které zachycuje okamžik, kdy se pod ní na hoře Pic de l’Hortell v Andoře uvolnila lavina. A do nebezpečí se nedostala jen sportovkyně, ale i její věrný čtyřnohý parťák Cim.
K nehodě došlo ve čtvrtek 8. ledna v nadmořské výšce zhruba 2 400 metrů. Masipová se pohybovala v terénu, který velmi dobře znala. „Letos jsem tudy jela už sedmkrát nebo osmkrát. Během posledních pěti dní dokonce potřetí,“ uvedla.
Navíc lavinová předpověď hlásila nízký stupeň nebezpečí, což spolu s dobrými místními znalostmi vytvořilo pocit bezpečí. „Měla jsem pocit, že jde jen o krátkou, nenáročnou jízdu. Známé místo, nízké riziko, žádné ambice. Právě to mě ukolébalo,“ přiznala lyžařka.
Pak ale přišel šok. Kamera připevněná na její helmě zachytila moment, kdy se sníh pod lyžemi začal lámat. Lavina se spustila při jedné ze zatáček a během několika sekund ji strhla dolů ze svahu. „Hora se mi doslova rozpadala pod nohama. Byla to ta nejhorší vteřina – chvíle, kdy nevíte, co se stane dál,“ popsala v rozhovoru pro BBC.
Na záběrech je slyšet, jak zoufale volá jméno svého psa. Cim se nejprve snažil udržet nad sněhem, ale nakonec ho proud strhl spolu s ní. Po zhruba třiceti sekundách se sesuv sněhu zastavil. Naštěstí ale vše dobře dopadlo - ani jeden z nich nebyl zasypán a oba vyvázli bez zranění. A na videu bylo vidět, jak se strachovali jeden o druhého.
Falešný pocit jistoty
Masipová upozornila i na takzvanou heuristickou past – mentální zkreslení, které ji podle jejích slov přivedlo k falešnému pocitu bezpečí.
Přestože si před výjezdem zkontrolovala lavinovou předpověď a oblast dobře znala, příroda ji zaskočila. „Neznamená to, že byly podmínky bezpečné. Jen tak působily. Můžete udělat maximum pro snížení rizik, ale jsou věci, které jednoduše neovlivníte,“ řekla.
Velká lekce
Video zveřejnila záměrně jako upozornění pro ostatní milovníky hor. „Byla to velká lekce. Pokud to někomu pomůže nepolevit v ostražitosti ani na místech, která považuje za bezpečná, má to smysl,“ uvedla.
Zážitek jí znovu připomněl základní pravidlo pohybu v horách: „V horách se nikdy nedá mluvit o nulovém riziku. A právě na to bychom neměli zapomínat,“ uzavřela.
Zdroje: BBC, Peta Pixel
ŽIVĚDebata o důvěře Babišově vládě trvala 19 hodin, pokračovat bude ve čtvrtek
Sněmovna opět přerušila debatu o důvěře Babišově vládě, která trvala zatím 19 hodin. Pokračovat bude ve čtvrtek, vystoupit chce ještě 24 poslanců.
ŽIVĚZelenskyj vyhlásil na Ukrajině stav energetické nouze kvůli ruským útokům
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se rozhodl, že kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu své země vyhlásí stav nouze v ukrajinském energetickém sektoru. Ve svém dnešním prohlášení na síti X rovněž uvedl, že Ukrajina pracuje na výrazném zvýšení dovozu elektřiny.
Podivná odveta Fruhvirtové zarazila i experta. Australská novinka vzbudila poprask
Bude to bizarní šou, nebo velká tenisová zábava? První ohlasy na "one point slam", který ve středu představili pořadatelé Australian Open, se přiklání spíše ke druhému názoru. Letošní ročník hvězdné exhibice vyhrál amatérský hráč a vidět byla i česká reprezentantka Linda Fruhvirtová.
ŽIVĚLedovka potrápí Česko i dnes. Především jeho východní část, hlásí předpověď
Ve středu odpoledne, večer a v noci na čtvrtek bude padat mrznoucí déšť na východě Čech a na Moravě a ve Slezsku. Zde se bude také místy tvořit slabá ledovka do 2 mm. Na ostatním území je výskyt ledovky málo pravděpodobný, ale nelze ho úplně vyloučit.
ŽIVĚDánsko: O Grónsku jsme se s USA na ničem neshodli, Trump ho pořád chce
Dánsko, Grónsko a Spojené státy se stále neshodnou v základních věcech v souvislosti s Grónskem, prohlásil po jednání s americkými činiteli dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen na tiskové konferenci ve Washingtonu. Dodal, že vznikne pracovní skupina na vysoké úrovni, která se poprvé setká v příštích týdnech.