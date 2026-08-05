VIDEO: „Jihoamerická obdoba útoku na Kapitol.“ Do parlamentu nakráčeli nečekaní hosté

Místní média upozorňují, že kapybary jsou v okolí parlamentu známými „obyvateli“. Už v minulých letech byly opakovaně zachyceny při procházkách areálem, přecházení silnice nebo dokonce při koupání v parlamentní fontáně během horkých dnů.
Nejdřív se otevřely dveře a pak dovnitř bez známek sebemenšího stresu nakráčela skupina obřích hlodavců. Video z budovy zákonodárného shromáždění brazilského státu Mato Grosso během několika hodin ovládlo sociální sítě po celém světě. Místní zaměstnance ale příliš nepřekvapilo. Nečekaní návštěvníci se totiž u budovy objevují pravidelně a mají k tomu dobrý důvod.
Chodbami zákonodárného shromáždění brazilského státu Mato Grosso se minulý týden místo politiků procházela skupina kapybar. Video zachytila zaměstnankyně Nayara Buenová, která se zvířata snažila klidně nasměrovat zpět ven z budovy.
Záběry se následně rychle rozšířily na sociálních sítích. „Vypadá to jako jihoamerická obdoba útoku na Kapitol,“ zněl jeden z komentářů pod videem, které rychle získalo desetitisíce zhlédnutí.
Přestože může situace působit bizarně, podle místních nejde o nic výjimečného. Parlament stojí hned vedle rozlehlého městského parku Parque das Águas v Cuiabě, kde se kapybary i další zvířata vyskytují.
Hlodavci se mezi parkem a okolními pozemky pohybují běžně a občas zavítají i do vládního komplexu. „Objevují se tady poměrně často, takže jsme si na ně už zvykli,“ řekla agentuře AP Buenová.
Místní média upozorňují, že kapybary jsou v okolí parlamentu známými „obyvateli“. Už v minulých letech se je podařilo opakovaně zachytit při procházkách areálem, přecházení silnice nebo dokonce při koupání v parlamentní fontáně během horkých dnů.
Kapybara je největší hlodavec na světě. Dorůstá hmotnosti až kolem 80 kilogramů, pochází z Jižní Ameriky a přirozeně obývá okolí řek, jezer a mokřadů. Díky své klidné povaze a společenskému chování se v posledních letech stala jedním z nejoblíbenějších zvířat internetu.
Zdroj: AP, Única News