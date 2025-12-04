VIDEO: Hledali zdroj mrtvolného zápachu. Parazit, kterého našli, vědcům sebral dech

Magazín

Uprostřed hustého filipínského pralesa se podařilo zachytit naprosto výjimečný okamžik: v plném květu tu vykvetla extrémně vzácná parazitická rostlina Rafflesia schadenbergiana. Gigantický rudý květ, který je běžně k vidění jen na několika málo místech ostrova Mindanao, představuje pro vědce i ochránce přírody objev zásadního významu.
Rafflesia schadenbergiana, často přezdívaná "mrtvolný květ" kvůli svému slabému zápachu rozkládajícího se masa, láká specifické opylovače.
Rafflesia schadenbergiana, často přezdívaná "mrtvolný květ" kvůli svému slabému zápachu rozkládajícího se masa, láká specifické opylovače. | Foto: Shutterstock

Pracovníci správy chráněného území (PAMO) narazili na obrovský, masitý květ s pěti hluboce červenými okvětními pláty v rámci terénního výzkumu v chráněné oblasti Allah Valley Protected Landscape v provincii South Cotabato. Na místě jej pečlivě změřili: měl průměr 93 centimetrů, tedy téměř jeden metr. Jde tak o vůbec největší zaznamenaný exemplář v celé oblasti.

Rostlinu nalezli v takzvané Zóně přísné ochrany, což jen podtrhuje význam probíhajících konzervačních aktivit. Rafflesia schadenbergiana je endemitem ostrova Mindanao a v minulosti se objevovala pouze na několika málo místech, například v provinciích Davao, Bukidnon a South Cotabato. Každý nový nález je proto pro odborníky na biodiverzitu událostí mimořádné váhy.

Uprostřed hustého filipínského pralesa se podařilo zachytit naprosto výjimečný okamžik: v plném květu tu vykvetla extrémně vzácná parazitická rostlina | Video: Viral Press

Tento konkrétní druh poprvé objevil v roce 1882 německý přírodovědec Alexander Schadenberg poblíž hory Apo na jihu Filipín. Formální popis a pojmenování rostliny pak v roce 1886 provedl německý botanik Heinrich Gustav Adolf Engler.

Rafflesia schadenbergiana, často přezdívaná "mrtvolný květ" kvůli svému slabému zápachu rozkládajícího se masa, láká specifické opylovače. Nejde však o klasickou rostlinu - nemá listy, stonek ani skutečné kořeny a celý její životní cyklus je vázán na hostitele, kterým jsou liány rodu Tetrastigma.

Opravdový div přírody

Rafflesia je parazitická rostlina, která nemá ani listy, ani stonek ani klasické kořeny. Většinu svého života "žije" uvnitř lián, ze kterých se objevuje jen její obří květ. Ten začíná jako kulovitý pupen, většinou červenavý nebo hnědý s bílými tečkami, a postupně se rozvíjí do masivního květu s pěti okvětními lístky, které tvoří trubku zakončenou typickou "víčkovou" diafragmou s kulatým otvorem uprostřed.

Uvnitř květu najdete zvláštní struktury, které připomínají jemné záhyby nebo ramenta - to je místo, kde se nacházejí reprodukční orgány rostliny. Uprostřed trubky vyčnívá centrální sloupek nesoucí semeníky a prašníky. Po opylení květ vytvoří mnohosemennou "bobuli", která zajistí další generaci této jedinečné rostliny.

Druh je veden jako kriticky ohrožený. Zároveň jde o největší rafflesii na Filipínách a druhou největší na světě. Vzhledem k jejímu úzkému areálu výskytu i extrémní vzácnosti představuje každý její květ nejen fascinující podívanou, ale i připomínku toho, jak křehká tato část tropické přírody je.

 
