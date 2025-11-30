Magazín

VIDEO: Nákup, na který nezapomenou, obchodem se prohnal divočák. Šel si pro Kofolu?

před 3 hodinami
Na sobotní dopoledne nebudou v plzeňském Tescu v Rokycanské ulici rozhodně vzpomínat jako na běžný nákupní den. Krátce po jedenácté hodině se totiž mezi regály objevil návštěvník, kterého nikdo z přítomných rozhodně nečekal – divoké prase. Zvíře způsobilo pořádný rozruch a spustilo lavinu humoru na sociálních sítích.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Podle svědků divočák prosvištěl kolem zákazníků ohromnou rychlostí, přičemž jedna z žen popsala, že zvíře těsně minulo jejího pětiletého syna. Vyděšený živočich následně vběhl do skladu a poté až do pekárny, kde ho nakonec odchytová skupina městské policie dostihla.

Strážníci divočáka opatrně vynesli z prodejny ven pomocí odchytových tyčí a odvedli jej k nedalekým polím, kde ho vypustili zpět do volné přírody. Celý incident se naštěstí obešel bez zranění i škod. Na místě asistovala i Policie ČR.

Šok vystřídal humor

Přestože situace mohla působit dramaticky, na sociálních sítích rychle převládl humor - komentáře na Facebooku ukázaly, že Češi si poradí i s "nákupní invazí" divočáků s nadhledem.

"Asi skrytá reklama na Kofolu, měl i ty zahnutý zoubky nahoru," žertoval Jiří, který narážel na legendární vánoční reklamu. A Andrea dodala: "No sranda dobrá, ale potkat ho v obchodě, tak jsem na nejvyšším regále nahoře."

Uživatelka Marcela pak situaci glosovala po svém: "I prasata si holt chtějí nakoupit. Zřejmě bylo něco v akci." Přičemž humor nechyběl ani Martinovi: "Holt kaňour chtěl taky na akce do Tesca. Budou Vánoce, reklama s Kofolou už mu nevynáší, tak chtěl využít vánočních slev." A Tomáš k tomu jednoduše dodal: "Dneska je to fakt v krámu samé prase."

Neobvyklý příběh s dobrým koncem

Kromě humoru se objevily i emotivnější reakce. Věra, která byla přímo u toho, popsala své dojmy: "Chudák byl úplně vystrašený. Běžel proti mně a nic mi neudělal. Bylo to ještě miminko."

Divoký návštěvník tak sice způsobil v plzeňském Tescu pořádný poprask, ale díky rychlé reakci hlídek i odlehčeným reakcím veřejnosti se z celé události stal příběh, který se bude v Plzni ještě dlouho vyprávět - v dobrém. A pokud to byl opravdu pokus dostat se na předvánoční slevy, měl dotyčný "zákazník" nejspíš smůlu - byl vypuštěn zpátky do přírody dřív, než stihl cokoliv vložit do košíku.

VIDEO: Divoké prase překvapilo návštevníky plzeňského obchodu

Video: Krimi Plzeň videa
 
