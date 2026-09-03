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VIDEO: Chlapec kvůli sledování mobilu spadl do kolejiště metra, lidé ho dostali ven

ČTK
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Sedmiletý chlapec spadl v úterý kvůli sledování mobilního telefonu do kolejiště pražského metra ve stanici Muzeum. Díky rychlé reakci dalších cestujících se podařilo dítě dostat za několik vteřin zpět na nástupiště.

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Sedmiletý chlapec spadl v úterý kvůli sledování mobilního telefonu do kolejiště pražského metra ve stanici Muzeum. Ilustrační fotoFoto: Shutterstock – A G Baxter
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Chlapec měl po pádu drobná poranění rukou, záchranáři ho převezli do nemocnice, uvedla ve čtvrtek policie. Zveřejnila video, které pád a záchranu zachycuje. Zároveň varovala, že telefon v ruce zásadně snižuje pozornost a může lidi stát život.

Případ se stal první školní den kolem 18:00. Chlapec, kterého doprovázel rodinný příslušník, koukal do mobilního telefonu a vůbec si nevšiml, že jde přímo do kolejiště.

„Z ničeho nic naprázdno nakročil nohou a spadl přímo do kolejiště. Díky velmi rychlé reakci cizince, který pro chlapce skočil do kolejiště, a dalším cestujícím se podařilo dítě dostat během pouhých pár vteřin zpět na perón,“ uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová. K záchraně podle ní pomohlo i to, že jeden z cestujících zmáčkl nouzové tlačítko na okraji nástupiště.

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Policie poděkovala zachránci a dalším cestujícím, kteří se na záchraně podíleli. Zároveň požádala dospělé, aby děti před sledováním mobilních telefonů a sluchátek varovali. „Je důležité, aby všichni věděli, že jen krátká nepozornost může zapříčinit velké neštěstí. Telefon v ruce při řízení vozidla, přecházení silnice, ale i při chůzi u nástupiště vlaku nebo metra a na dalších místech zásadně snižuje vaši pozornost a může vás stát i život!“ dodala Kropáčová.

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Cestující také požádala, aby si při příchodu do metra všimli, kde jsou umístěná nouzová tlačítka, která mohou přijíždějící metro zastavit. Informace najdou zájemci také na webu pražského dopravního podniku.

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