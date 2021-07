Auto vylétlo ze silnice a udělalo několik kotoulů. Děsivou nehodu zachytila kamera

Před několika dny zachytil náhodný řidič na svou autokameru děsivou nehodu v americké Kalifornii. Řidička nezvládla řízení a její automobil se ve vysoké rychlosti vymrštil ze silnice. Ve výšce několika metrů přelétl elektrické vedení, po pár kotoulech dopadl na vedlejší silnici a zůstal ležet na střeše. Ze smrtelně vypadající nehody vyvázla řidička vozidla jen s lehkými zraněními.

Bezprostředně po nehodě se k automobilu seběhlo několik lidí. Autor videa okamžitě zavolal záchrannou službu. Jeden ze svědků přispěchal i s hasicím přístrojem, protože z automobilu stoupala oblaka dýmu.

"Do auta nebylo vůbec vidět. Zeptal jsem se osoby uvnitř, kolik jich tam je. Odpověděla mi, že jen ona. To mě překvapilo," uvedl autor videa pro agenturu Reuters. "Pak jsem se ženy zeptal, jestli může hýbat nohama. Potom jsem ji slyšel, jak se snaží trochu pohnout a u toho sténá. Tak jsem na ni radši zavolal, ať se nehýbe, že pomoc je na cestě, a ať se pokouší být v klidu," dodal.

Skupinka lidí se poté ženu pokoušela z automobilu dostat ven. Kvůli zaklíněným dveřím ale museli počkat na příjezd záchranných složek. "Myslel jsem si, že tohle nemůže nikdo přežít. Ale nakonec ano. Neuvěřitelné," uvedl pro americkou televizní stanici CBS Sacramento jeden ze svědků.

Podle stanice řidička nabourala ještě před nehodou do kolemjdoucího automobilu, když couvala při najíždění na dálnici. Několik lidí ji posléze zahlédlo, jak se vysokou rychlostí řítila po několikaproudové silnici. Po tom, co nezvládla vybrat ostrou zatáčku, se její automobil vymrštil do vzduchu. Podle tamních policistů žena nebyla pod vlivem návykových látek.