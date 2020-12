Více "padajících hvězd" než o Perseidech. Oblohu rozzáří meteorický roj Geminidy

Nenalezení dohody mezi Evropskou unií (EU) a Velkou Británií v otázce obchodních vztahů do konce roku, tedy takzvaný tvrdý brexit, by nebylo pro český průmysl dobrou zprávou. Znamenalo by to potíže pro exportéry i dovozce. Pozitivní je snaha obou stran přes přetrvávající neshody ve vyjednáváních pokračovat, myslí si ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) a jeho náměstkyně Martina Tauberová.