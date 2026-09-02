Více kávy, méně tělesného tuku. Nová studie našla souvislost také s množstvím svalů a hormonů

Káva pro miliony lidí znamená především ranní dávku kofeinu. Nový výzkum ale ukázal, že množství, které lidé běžně vypijí, souvisí s překvapivými rozdíly uvnitř jejich těla. Týkají se množství tuku a svalů, metabolismu cukrů, ale také pohlavních hormonů. A právě u nich vědci narazili na rozdíl mezi muži a ženami, který přetrval i po zohlednění životního stylu.
Šálek kávy po probuzení, další po příchodu do práce a možná ještě jeden po obědě. Pro řadu lidí jde o natolik samozřejmou součást dne, že nad ní téměř nepřemýšlejí. Vědci se přitom účinky jednoho z nejoblíbenějších nápojů světa zabývají desítky let. Nová finská studie se tentokrát podívala hlouběji než na obvyklou otázku, zda je káva zdravá, nebo škodlivá.
Výzkumníci z Univerzity v Oulu zkoumali, jak pravidelná konzumace kávy souvisí se složením těla, metabolismem a pohlavními hormony. Analyzovali data 2264 mužů a žen ve věku 46 let z dlouhotrvajícího výzkumného projektu Northern Finland Birth Cohort 1966. Výsledky následně zveřejnil odborný časopis European Journal of Nutrition.
Ukázalo se, že lidé s vyšší obvyklou spotřebou kávy měli v průměru méně celkového i viscerálního tuku a zároveň více kosterní svalové hmoty. Zajímavé je, že rozdíly nebyly jednoduše patrné z BMI, hodnoty indexu tělesné hmotnosti byly mezi jednotlivými skupinami podobné. Dva lidé se srovnatelným BMI tak mohli mít rozdílné zastoupení tuku a svalové hmoty.
Ještě výraznější pozornost ale vzbudily výsledky týkající se hormonů.
„Kávu pijí každý den miliony lidí, přesto stále víme překvapivě málo o tom, jak souvisí s naším metabolismem a hormony,“ upozorňuje hlavní autor studie a výzkumník Univerzity v Oulu Luca Verroest. Podle něj vědce zaujal zejména specifický hormonální profil, který nezmizel ani poté, co do analýzy zahrnuli BMI a faktory životního stylu. Navíc se některé souvislosti významně lišily mezi muži a ženami.
Další stopu našli v krvi
U mužů byla vyšší konzumace kávy spojená s příznivějším profilem glukózy a inzulinu. Vědci zároveň zjistili vyšší koncentrace celkového a biologicky dostupného testosteronu a také vyšší hladiny SHBG, tedy globulinu vázajícího pohlavní hormony, který je v krvi transportuje. Obraz ale není tak jednoduchý, aby se dal shrnout tvrzením, že více kávy automaticky znamená více testosteronu: volný testosteron a index volných androgenů byly naopak mírně nižší.
U žen byly hormonální souvislosti méně výrazné. Vyšší spotřeba kávy souvisela především s vyššími hodnotami SHBG a nižšími ukazateli volných androgenů, tedy skupiny pohlavních hormonů, do níž patří také testosteron.
Další stopu vědci našli v krvi obou pohlaví. Čím vyšší byla konzumace kávy, tím nižší byly hladiny aminokyselin s rozvětveným řetězcem, známých pod zkratkou BCAA. Ty jsou pro lidský organismus nezbytné a účastní se důležitých metabolických procesů. Jejich dlouhodobě zvýšená koncentrace v krvi je však spojována například s inzulinovou rezistencí, diabetem 2. typu, kardiovaskulárními chorobami, ztučněním jater nebo zvýšeným rizikem vysokého krevního tlaku.
Právě nepřímý vztah mezi množstvím vypité kávy a cirkulujícími BCAA u mužů i žen označili autoři studie za obzvlášť pozoruhodný. V kombinaci s výsledky týkajícími se složení těla a hormonů podle nich nálezy naznačují, že hormonální a metabolické mechanismy mohou být součástí vysvětlení vztahu mezi pitím kávy a metabolickým zdravím.
To ale neznamená, že by měl člověk začít zvyšovat počet šálků v naději, že díky tomu získá svaly, zhubne nebo si upraví testosteron.
S kávou je to složitější
Studie navíc byla průřezová. Vědci se podívali na spotřebu kávy a zdravotní ukazatele účastníků v určitém okamžiku, nesledovali je dlouhodobě a nemohou proto z výsledků určit, co je příčina a co následek. Jinými slovy: lidé, kteří pili více kávy, měli některé příznivější charakteristiky, výzkum však nedokazuje, že je způsobila právě káva. Analýza přitom zohledňovala mimo jiné i vzdělání, kouření, fyzickou aktivitu a konzumaci alkoholu.
Samotná káva je navíc chemicky mimořádně složitý nápoj. Obsahuje více než tisíc bioaktivních látek a výsledný účinek může ovlivnit způsob pražení a přípravy, množství vypité kávy, genetické dispozice člověka i jeho celkový životní styl.
Právě proto autoři nechtějí z výsledků dělat jednoduchý návod na zdravější život. Výzkum podle nich především ukázal zajímavou souvislost: skupiny s vyšší obvyklou konzumací kávy měly štíhlejší složení těla, nižší hladiny BCAA u obou pohlaví a specifický hormonální profil, který by mohl být metabolicky významný zejména u mužů.
Teprve další výzkum má ukázat, zda je za těmito rozdíly skutečně káva a případně které její látky. Autoři proto volají po dlouhodobých a intervenčních studiích, které by mohly určit příčinnou souvislost. Do té doby jsou výsledky především dalším důkazem, že každodenní šálek obsahuje z biologického hlediska podstatně složitější směs, než napovídá obyčejná černá tekutina v hrnku.
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Zdroj: European Journal of Nutrition, University of Oulu, OuluREPO, Diabetes Care
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