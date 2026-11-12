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Magazín

Jedli maso pro víc testosteronu. Výsledky krevních testů ale vědce zaskočily

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá
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Pořádný steak k večeři, hromada vajec k snídani, rostlinné potraviny stranou. Zastánci jídelníčku založeného na živočišných potravinách věří, že jim pomůže zvednout testosteron. Rozsáhlý výzkum z Finska však ukázal pravý opak. Muži s nejvyšším příjmem masa měli v krvi méně mužského hormonu než ti, kteří pravidelně jedli luštěniny či ořechy.

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Zastánci jídelníčku založeného na živočišných potravinách věří, že jim pomůže zvednout testosteron.Foto: Shutterstock – Softvisual
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Představa, že pořádný kus masa patří k mužnosti, je starší než sociální sítě. Tam ale dostala konkrétní příslib. Podle některých zastánců takzvané carnivore diety může jídelníček postavený téměř výhradně na živočišných potravinách pomoct mužům, kterým s věkem klesá testosteron. Právě ten hraje důležitou roli při udržování svalů, zdraví kostí i sexuálních funkcí. 

Tým z Východofinské univerzity se však podíval na údaje 2 546 mužů ve věku 42 až 60 let. Ti si po čtyři dny zapisovali, co jedli. Vědci jejich záznamy porovnali s výsledky krevních testů a při výpočtech zohlednili mimo jiné věk, index tělesné hmotnosti a další údaje o zdraví a životním stylu a studii publikovali v časopise International Journal of Food Sciences and Nutrition.

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Výsledky přinesly překvapení. Muži, kteří přijímali nejvíc živočišných bílkovin, měli v průměru o 1,2 nanomolu na litr méně celkového testosteronu než ti s nejnižším příjmem. Pro představu, rozdíl 1,2 nanomolu na litr odpovídá zhruba osmi procentům průměrné hladiny testosteronu u mužů ve věku 40 až 44 let, kterou zjistila jiná studie.

U rostlinných bílkovin vyšel vztah opačně. Muži, kteří jich jedli nejvíc, měli v průměru o 1,1 nanomolu testosteronu na litr víc než ti, kteří jich jedli nejméně. Při stejném srovnání jde přibližně o sedm procent.

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Co to znamená v praxi? „Zjištěné rozdíly v hladinách testosteronu byly statisticky významné, ale poměrně malé. Studie nedokáže určit, zda mají nějaký dopad na zdraví,“ uvedl výzkumník Miika Wynne-Ellis z Východofinské univerzity.

Roli mohou hrát i další živiny

Vedle celkového testosteronu se však tým zabýval i tím volným, tedy částí hormonu, která v krvi není navázaná na bílkoviny. Nižší hodnoty měli muži, u nichž v jídelníčku živočišné bílkoviny nejvíc převažovaly nad rostlinnými. Vyšší hodnoty se pojily s větším příjmem rostlinných bílkovin z jiných zdrojů než z obilovin, například z luštěnin, ořechů nebo zeleniny.

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Rozdíl může souviset i s dalšími živinami, které jednotlivé potraviny obsahují. „Rostlinné zdroje bílkovin obvykle dodávají více vlákniny, sacharidů a nenasycených mastných kyselin, zatímco živočišné zdroje mohou dodávat více nasycených tuků a cholesterolu,“ píší autoři studie.

Jedním z možných vysvětlení jsou zánětlivé procesy v těle, které mohou tlumit tvorbu testosteronu. Vědci zvažují, zda by je živočišné bílkoviny mohly podporovat. Jde však o možné vysvětlení, které studie nepotvrdila. 

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Kdyby steak vyměnili za čočku

Vědci si podobnou výměnu zkusili nasimulovat. Když ve statistickém modelu nahradili část živočišných bílkovin rostlinnými, souvislost s celkovým ani volným testosteronem však nebyla statisticky významná. Jednoduše řečeno, z výpočtů nevyšlo, že by samotná výměna spolehlivě znamenala víc nebo míň testosteronu.

Účastníkům přitom jídelníček neměnili. Porovnávali muže, kteří už jedli různě. Co by s hladinou hormonu udělala změna stravy u jednoho a téhož člověka, by musel ověřit experiment. 

VIDEO: Nepotřebuju být jediná, kdo se přestěhuje do lesa a nebude jíst maso, potřebuju ale, aby bylo víc těch, kteří se nad udržitelností zamyslí

Zdroje: Taylor & Francis Online, University of Eastern Finland, American Urological Association


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