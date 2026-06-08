NASA znovu ocenila práci českých astronomů Martina Maška a Jakuba Kuřáka, kteří z dálky zachytili kometu R3 PanSTARRS v průběhu času. Snímek vznikal tři týdny v Chile a ukazuje, jak se kometa na cestě ze Sluneční soustavy mění a slábne. Pro dvojici jde už o třetí společný úspěch.
Jako astronomický snímek dne americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) publikoval fotografii dvou českých astronomů nazvanou Kometa R3 PanSTARRS v průběhu času. Jejími autory jsou Martin Mašek z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a Jakub Kuřák z Klubu astronomů Liberecka České astronomické společnosti.
„Dnešní prestižní astronomický snímek dne NASA je již potřetí výsledkem úspěšné spolupráce dvou libereckých astronomů,“ řekl ČTK Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě. Astronomům se během května podařilo na dálku zaznamenat a zpracovat sekvenci pohybu komety v souhvězdí Orionu na večerní chilské obloze nedaleko observatoře ESO Paranal.
Kometa, která dostala vesmírný impulz
„Co se stane s kometou, když opouští naši vnitřní Sluneční soustavu? Přílet komety do vnitřní Sluneční soustavy je obvykle oslavován s velkou pompou a velkými nadějemi, že se kometa stane jasnou a fotogenickou. Ale na cestě ven je jádro komety méně zahříváno Sluncem, je vypouštěno méně plynu a prachu, jasná koma kolem jádra se zmenšuje a slábne a délka ohonu se zkracuje. Mnoho komet se poté vrátí do vnější Sluneční soustavy a vrátí se až za stovky nebo tisíce let. Naproti tomu některé komety – jako například kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) – dostávají gravitační impulz od planet, a proto se už nikdy nevrátí. Na snímku byla kometa R3 PanSTARRS hloubkově snímána mnoho nocí od začátku až do poloviny května poblíž Cerro Paranal v Chile. Pozdější snímky se jeví blíže k horní části a jasně ukazují zmenšující se iontový ohon komety,“ zní oficiální popisek NASA.
Kometu zachytili na dálku z Česka, a to pomocí dálkově ovládaného přístroje Fyzikálního ústavu AV ČR. Zařízení je umístěno v Chile v nadmořské výšce přibližně 2300 metrů. Mašek od 1. do 22. května každý večer po západu Slunce chilského času pořizoval data, která potom Kuřák astrofotografickými metodami zpracovával.
Oba astronomové navíc neuspěli v prestižním výběru NASA poprvé. Naposledy se tak stalo 8. května, kdy byl publikován jeden snímek z této sekvence. Celkově jde už o třetí jejich společný úspěch, snímek Mnoho ohonů komety G3 ATLAS v NASA zaujal už loni v lednu, Jakub Kuřák se do výběru dostal i s dalšími svými snímky.
Matematické kouzlo v souhvězdí Orionu
„Kamera pořizuje snímky ve třech kanálech – červené, zelené a modré. Během těchto 22 dní se expoziční časy dost lišily, od celkových 15 minut až po 50 minut ve všech kanálech. Tyto snímky poté matematicky sloučím a vytvoří se z toho finální snímek komety,“ vysvětluje Kuřák metodu, kterou fotografie vznikla.
Astronomové na snímku zachytili i jedinečné struktury v ohonu komety. „Nejvíce fascinující na snímku je, že díky počasí v Atacamě, nejsušší poušti na světě, můžeme fotit v podstatě každý den, což nám dovolilo vytvořit časosběrnou sekvenci komety,“ říká Kuřák nadšeně.
Dodal, že nafocení sekvence plánovali od dubna, kdy kometu pozorovali na ranní obloze z kanárského ostrova La Palma. „Kometa R3 PanSTARRS je jedním z nejdůležitějších pozorovatelných objektů pro tento rok, takže když jsme ji v polovině dubna viděli z Kanárských ostrovů, rozhodli jsme se sledovat ji celý měsíc, než dorazí až do souhvězdí Orionu,“ dodává.
„Málokdy kometa prochází tak známým a nádherným souhvězdím, jakým je Orion, proto bylo samozřejmostí tuto nebeskou podívanou zaznamenat i s celým souhvězdím, které je plné fotogenických mlhovin.“ A jak dodává, v tuto chvíli už z českého území kometa vidět není – u nás byla pozorovatelná kolem 20. dubna. Nyní se kometa gravitačním polem Slunce dostává ven z naší galaxie a mizí v hlubinách vesmíru už navždy. „Ona ale přijde zase jiná,“ usmívá se spokojený fotograf.
NASA Snímek dne
Astronomický snímek dne NASA je prestižní ocenění nejzajímavější astronomické fotografie dne, kterou vybírají a následně doplňují popisem spolupracovníci NASA. Astronomický snímek dne (Astronomy Picture Of the Day – APOD) vyhlašuje NASA od roku 1995. Průvodní texty jsou překládány do 23 jazyků včetně češtiny a na sociálních sítích APOD sledují stamiliony návštěvníků denně. V minulosti ve výběru uspěli i další čeští fotografové.
Zdroj: ČTK, Jakub Kuřák, Martin Mašek
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