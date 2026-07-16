Blýská se, hřmí a obloha tmavne – a vy najednou nevíte, jestli je bezpečnější schovat se pod strom, nebo raději běžet domů do sprchy. Bouřky provázejí lidstvo odjakživa a přesto o nich koluje víc mýtů než o málokterém jevu přírody. Otestujte si, kolik toho o nich doopravdy víte.
Každé léto je zažíváme na vlastní kůži: dusné odpoledne, na obzoru roste mohutná temná věž, vzduch znehybní a pak to přijde.
Bouřka je jedno z nejpůsobivějších divadel, jaké příroda nabízí – a taky jedno z nejnebezpečnějších. Blesk je pětkrát teplejší než povrch Slunce, dokáže udeřit i kilometry daleko od deště a do jednoho místa opakovaně.
Barva jeho záblesku přitom prozradí, jestli se blíží kroupy, nebo přívalový liják.
Víte, proč se za bouřky nemáte sprchovat? Kam se schovat v horách, když kolem není jediná chata? A je vůbec pravda, že blesk nikdy neuhodí dvakrát na stejné místo?
Víc než dvacet otázek, jedna letní obloha plná napětí. Zjistěte, jestli byste bouřku dokázali „přečíst" – nebo jestli i vy věříte pověrám, které se předávají z generace na generaci.
Recenze: Dietl naruby. Aňa Geislerová září ve filmu o sterilizaci romských žen
Nový snímek Ivana Ostrochovského Pramen odkrývá jednu z temných kapitol československých dějin – vypráví o státem řízené reprodukční kontrole, interrupčních komisích a systematické sterilizaci romských žen. Po premiéře na karlovarském festivalu do kin vstupuje 16. července 2026.
USA kvůli nekalým praktikám uvalí 25procentní clo na část dovozu z Brazílie
Spojené státy od příští středy uvalí 25procentní cla na dovoz některého zboží z Brazílie poté, co zjistily řadu kroků, které považují za nekalé obchodní praktiky ze strany této desáté největší ekonomiky světa. Informovala o tom agentura AP. Americká vláda ze zavedení tarifů obvinila brazilského prezidenta, který podle ní nejednal s USA v dobré víře. Jeho úřad už cla podle agentury AFP odmítl.
„Válka skončí kolapsem.“ Kuleba řekl, jak vyhrát. Popsal Zelenského „třesení“
Bývalý šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba v rozhovoru pro pořad Spotlight analyzoval současný stav konfliktu a proměnu mezinárodní podpory. Podle něj už Ukrajina není v pozici slabšího hráče bez karet, jak ji loni popsal Donald Trump. Naopak, země dokázala stabilizovat frontu a přenést válku na ruské území. Klíčem k vítězství je však podle něj vytrvalost a pochopení, že kompromis není možný.
Tajemné ostrovy, kam lidská noha nevkročí. Na jeden se nesmí vůbec, druhý si své návštěvníky vybírá
Na mapě vypadají skoro bezvýznamně. Dvě tmavé skály ztracené v Atlantiku, jen několik kilometrů od irského pobřeží. Když se ale ráno zvedne mlha a na obzoru se objeví jejich siluety, rychle pochopíte, proč se o nich po staletí vyprávějí příběhy. Na jednom z nich dnes nežije jediný člověk. Na druhý lidská noha nesmí vůbec. A i na ten přístupnější se každý den dostane jen hrstka šťastlivců.
ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Kyjev balistickými raketami, pod palbou byl i Charkov
V ukrajinské metropoli Kyjevě ve čtvrtek krátce po půlnoci zazněla série výbuchů, a to poté, co letectvo vydalo varování o blížících se ruských balistických raketách. Terčem ruských úderů se stal i Charkov, napsala agentura AFP. V západokyjevské Svjatošynské čtvrti byl zasažen sklad a v Darnycké čtvrti na jihovýchodě města dopadly úlomky raket na nebytové budovy.