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Magazín

Věříte mýtům, nebo jste dávali ve škole pozor? Tenhle kvíz dá na sto procent jen málokdo

Jana Chmelíková

Blýská se, hřmí a obloha tmavne – a vy najednou nevíte, jestli je bezpečnější schovat se pod strom, nebo raději běžet domů do sprchy. Bouřky provázejí lidstvo odjakživa a přesto o nich koluje víc mýtů než o málokterém jevu přírody. Otestujte si, kolik toho o nich doopravdy víte.

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Každé léto je zažíváme na vlastní kůži: dusné odpoledne, na obzoru roste mohutná temná věž, vzduch znehybní a pak to přijde.

Bouřka je jedno z nejpůsobivějších divadel, jaké příroda nabízí – a taky jedno z nejnebezpečnějších. Blesk je pětkrát teplejší než povrch Slunce, dokáže udeřit i kilometry daleko od deště a do jednoho místa opakovaně.

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Barva jeho záblesku přitom prozradí, jestli se blíží kroupy, nebo přívalový liják.

Víte, proč se za bouřky nemáte sprchovat? Kam se schovat v horách, když kolem není jediná chata? A je vůbec pravda, že blesk nikdy neuhodí dvakrát na stejné místo?

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Víc než dvacet otázek, jedna letní obloha plná napětí. Zjistěte, jestli byste bouřku dokázali „přečíst" – nebo jestli i vy věříte pověrám, které se předávají z generace na generaci.

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