Vitamin D a vápník patří k nejčastěji doporučovaným doplňkům pro zdravé kosti, nová analýza 69 studií ale jejich pověst výrazně zpochybňuje. U většiny starších lidí podle vědců nepřinášejí podstatnou ochranu před zlomeninami ani pády, a odborníci proto volají po přehodnocení dosavadních rad.
Dlouhé roky patřily doplňky s vitaminem D a vápníkem mezi nejčastěji doporučované prostředky pro zdravé kosti a miliony lidí po nich sahaly v naději, že předejdou zlomeninám. Teď však přichází studená sprcha.
Tým vědců z kanadského Quebecu analyzoval výsledky 69 klinických studií zahrnujících celkem 153 902 dospělých lidí. Jejich závěry, zveřejněné v prestižním lékařském časopise British Medical Journal, jsou jednoznačné: ani samotný vápník, ani vitamin D, ani jejich kombinace nepřinášejí většině starších lidí významnou ochranu před zlomeninami či pády.
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Nová studie však nesnižuje důležitost vitaminu D jako takového. Tento vitamin hraje klíčovou roli při hospodaření organismu s vápníkem a fosforem a jeho nedostatek může způsobit problémy s kostmi a svaly nebo vést k onemocněním, jako je osteomalacie.
Když však přijde na ochranu před pády a zlomeninami, nová analýza naznačuje, že samotné užívání vitaminu D – ať už samostatně, nebo v kombinaci s vápníkem – většině starších lidí nepřináší významný ochranný efekt.
Analýza se zaměřila na riziko jakýchkoli zlomenin, zlomenin kyčle, kostních zlomenin mimo páteř, zlomenin páteře i celkovou frekvenci pádů. Výzkumný tým předem stanovil hranici, od které by bylo možné považovat účinek doplňků za klinicky významný.
„Zjistili jsme jen malý nebo žádný vliv na riziko jakékoli zlomeniny při užívání vápníku, vitaminu D nebo jejich kombinace,“ uvádějí autoři. Stejný závěr platil i pro závažné zlomeniny kyčle nebo pro samotné pády.
Vědci proto vyzvali odborné společnosti i úřady, aby své dosavadní rady přehodnotily. „Naše zjištění nepodporují rutinní suplementaci vápníkem nebo vitaminem D, případně jejich kombinací, za účelem prevence zlomenin a pádů,“ napsali autoři studie.
Co funguje lépe?
Výzkumníci však také ohledně výsledků radí obezřetnost a upozorňují, že výsledky se nemusí vztahovat na lidi se specifickými onemocněními kostí nebo na pacienty léčené na osteoporózu. V doprovodném komentáři k publikované studii však vědci doporučují zaměřit pozornost jinam.
Místo investic do doplňků stravy by podle nich mohly přinést větší užitek metody, jejichž účinnost se už podařilo prokázat. Jde především o cvičení zaměřené na rovnováhu, posilování svalů a individuálně nastavené programy prevence pádů, které kombinují pohyb, úpravu domácího prostředí a vzdělávání podle konkrétních rizik každého člověka.
Kontroverzní téma
Účinnost doplňků vápníku a vitaminu D při prevenci zlomenin je podle vědecké literatury dlouhodobě kontroverzním tématem. Některé klinické studie i systematické přehledy naznačují jejich přínos, zatímco jiní odborníci žádný významný efekt nepotvrzují. Výsledky se tak často rozcházejí a odborná debata o jejich skutečném přínosu nadále pokračuje.
Pády přitom představují pro seniory obrovský problém. Každý rok upadne podle výzkumníků téměř třetina lidí starších 65 let a následky bývají vážné. Zlomeniny mohou znamenat dlouhodobé bolesti, ztrátu soběstačnosti nebo dokonce nutnost pobytu v pečovatelském zařízení. Strach z pádu je mezi staršími lidmi mimořádně rozšířený – podle jiné studie má strach z pádu až 85 procent starších dospělých, což přispívá ke snížení každodenního fungování.
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Zdroje: National Library of Medicine, National Library of Medicine, The BMJ, The Independent, Harvard Health Publishing, National Library of Medicine
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