Venkovní rolety jako ideální řešení pro zastínění a úspory energií u bytových domů

Mysleli jste si, že venkovní rolety jsou vhodné jenom pro rodinné domy? Rozhodně to není pravda, protože se jedná o ideální řešení také pro bytové domy.

Instalace předokenních rolet totiž může nabídnout celou řadu praktických výhod, které oceníte především pro zastínění i úsporu energií. Podívejte se, jaké jsou hlavní důvody, proč se rozhodnout právě pro venkovní rolety a zjistěte více informací o tom, jak probíhá taková realizace přímo na větší bytovém domě.

Výhody venkovních rolet

Venkovní rolety představují moderní způsob zastínění a další izolace oken. Hojně se uplatňují především na rodinných domech, ale v posledních letech se však těší stále větší pozornosti i pro instalaci na bytové domy. A není se čemu divit, protože nabízí hned celou řadu praktických výhod.

Efektivní zastínění

Hned prvním důvodem je efektivní zastínění před slunečním zářením, což je nejvhodnější především během letních měsíců. Díky opravdu maximálnímu odstínění a další izolační vrstvě se při správném použití rolet interiér neohřeje na takovou teplotu. Uvnitř bytu tak může být příjemně chladné klima i bez nutnosti používání samotné klimatizace.

Účinná izolace

Druhým naprosto zásadním bodem, který hovoří ve prospěch instalace nových předokenních rolet, je schopnost efektivní izolace. A to především z pohledu uchování tepla uvnitř bytu. Okna jsou totiž jedním z hlavních míst, kudy teplo znatelně uniká, což zatažené rolety snižují a přináší tedy úspory ve spotřebě energií. A to může být při dnešních cenách opravdu výrazný rozdíl, který se v průběhu měsíců až let nastřádá. Kromě toho poskytnou zatažené venkovní rolety i cennou zvukovou izolaci, což můžete ocenit pro klidnější spánek například v bytových domech, které jsou na dosah rušných komunikací.

Seznamte se s jednotlivými typy rolet

Až se budete rozhodovat pro venkovní rolety, přichází na řadu ještě otázka, jaký konkrétní typ zvolit. Liší se totiž v jednotlivých parametrech. Nejčastější volbou jsou rolety s dodatečnou montáží na již hotová okna. Dají se totiž snadno přidělat do okenního výklenku, na fasádu nebo přímo na okno. Oblíbenou volbou bývá také model s integrovanou sítí proti hmyzu. Taková varianta přitom řeší ještě další problém spojený s bezproblémovým větráním během letních měsíců, kdy stačí dolů stáhnout síť a dovnitř nepronikne žádný hmyz.

Problémem nejsou ani venkovní rolety na atypická okna, ale vždy je lepší nejdříve se optat na konkrétní možnosti technického řešení u vašeho domu. Budete tak mít maximální jistotu, že vámi vybrané řešení je skutečně možné.

Realizace v bytovém domě není nijak složitá

I přesto, že od instalace venkovních rolet na bytové domy mohou odrazovat některé zdánlivě velké překážky, vyplatí se hledat cestu, jak takové modernizační opatření skutečně realizovat. Prvním krokem je vždy schválení plánu nové opravy na shromáždění vlastníků či družstva. Zde se většinou prezentují již připravené konkrétní nabídky od jednotlivých firem, takže je dopředu jasná cena za celkovou instalaci, případně se ladí konečná podobě řešení. Například se řeší otázka toho, jestli budou rolety s manuálním nebo elektrickým ovládáním, přičemž obě varianty mají své přednosti i nevýhody.

Naopak se instalace venkovních rolet na bytové domy těší stále větší oblibě. Získané benefity totiž hravě převyšují potenciální mírnou náročnost instalace. Z finančního hlediska se zase investice do předokenních rolet vrátí díky snížení výdajů za vytápění, ale i klimatizaci, protože nedochází k úniku tepla či naopak přílišnému přehřívání vzduchu v interiéru, což si žádá nutné využívání chlazení.