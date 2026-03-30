Osud mladého keporkaka německá média už týden podrobně sledují. Přestože záchranáři nasadili těžkou techniku a kytovci doslova vyhloubili cestu ke svobodě, zvíře známé pod jménem Timmy se na mělčinu znovu vrátilo.
Poprvé velryba uvázla na písčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku zřejmě před týdnem. V následujících dnech se ji lidé pokoušeli vyprostit. Ve středu se malému sacímu bagru nepodařilo odstranit zpevněný písek z místa, kde kytovec ležel. Ve čtvrtek ale dorazil silnější bagr, který vyhloubil koryto. To keporkakovi umožnilo, aby odplaval dál do moře. V sobotu ale velryba znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. V neděli se sice sama z mělčiny dostala, brzy ale nedaleko znovu uvázla.
„Ano, je pořád tam. Situace je stejná jako včera,“ řekl agentuře DPA mluvčí wismarské vodní policie. Podle něj je navíc na mělčině, na které velryba leží, méně vody než v neděli. To podle mluvčího případné další záchranné práce komplikuje.
O dalším postupu nyní rozhodnou experti. Zdravotní stav keporkaka není podle nich dobrý. O víkendu mořští biologové z Německého mořského muzea ve Stralsundu uvedli, že kytovec je zesláblý a jeho dechová frekvence se snížila. Bez potravy ale keporkak podle nich dokáže vydržet i několik týdnů.
Keporkak v číslech
Hmotnost dospělce: 25 až 30 tun (odpovídá zhruba pěti dospělým slonům).
Délka těla: 13 až 16 metrů. Mladý keporkak u Wismaru je menší, přesto váží několik tun.
Plicní kapacita: Jediný výdech keporkaka vyvrhne vzduch rychlostí přes 450 km/h. Zpomalený dech u uvízlého zvířete je proto pro biology jasným varovným signálem vyčerpání.
Výdrž bez potravy: Dokážou hladovět několik týdnů až měsíců, protože žijí z tukových zásob (velrybí tuk – blubber). Problémem v Baltu tedy není hlad, ale dehydratace a tlak vlastní váhy na vnitřní orgány.
Dosah migrace: Ročně urazí až 25 tisíc kilometrů. Balt pro ně není přirozeným domovem, je to pro ně slepá ulička s nízkou hladinou vody.
Osud velryby pečlivě sleduje veřejnost i novináři. Od některých keporkak dostal jméno Finn. Souvisí to nejspíše s počátečním omylem, kdy si záchranáři mysleli, že jde o plejtváka myšoka (Finnwal), pak se ale ukázalo, že je to keporkak (Buckelwal). Později se ovšem ujalo spíše jméno Timmy podle města Timmendorfer Strand, u kterého velryba uvázla poprvé.
Video: Osud mladého keporkaka německá média už týden podrobně sledují
