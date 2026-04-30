Velryba Timmy jako symbol. Příběhy záchrany, které ukazují limity lidské pomoci

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá

Keporkak Timmy, který už měl namále, se stal symbolem křehké hranice mezi lidským světem a divokou přírodou. Nyní míří do Severního moře, jeho osud ale zůstává nejistý. Připomíná, že lidé dokážou v krizových situacích pomáhat - přestože často stojí i na počátku mnoha mořských neštěstí. Nabízíme výběr záchranných akcí, které ukazují obě tyto tváře.

Katastrofa MV Treasure: závod o přežití tisíců tučňáků

Když se 23. června 2000 u pobřeží Jihoafrické republiky potopila nákladní loď MV Treasure, málokdo tušil, že půjde o jednu z největších záchranných operací mořského ptactva v historii. Plavidlo vezoucí železnou rudu podlehlo bouři a kleslo ke dnu necelých deset kilometrů od břehu – v těsné blízkosti klíčových kolonií tučňáka afrického na ostrovech Robben Island a Dassen Island. Do moře uniklo přes 400 tun paliva.

Dopady byly okamžité. Ropa přímo zasáhla zhruba devatenáct tisíc tučňáků, jejichž peří přestalo izolovat. Zvířata čelila podchlazení i otravě a hrozilo zhroucení jedné z nejdůležitějších populací druhu.

Následovala bezprecedentní akce. Odborníci i dobrovolníci odchytili více než 38 tisíc tučňáků - polovina putovala do improvizovaného centra v Kapském Městě, kde je stovky dobrovolníků týdny čistily a krmily. Druhou polovinu preventivně převezli o 800 kilometrů dál, aby unikla kontaminaci. Právě tento krok se ukázal jako klíčový: mnoho zvířat se po odeznění krize dokázalo vrátit zpět.

Za úspěchem operace stála nejen logistika, ale i spolupráce napříč kontinenty. Klíčovou roli sehrála nezisková organizace SANCCOB, kterou podpořily mezinárodní instituce jako Mezinárodní fond pro ochranu zvířat či International Bird Rescue. Do záchrany se zapojily tisíce dobrovolníků a celý systém se stal vzorem pro budoucí reakce na ekologické havárie.

Nejnovější
Netherlands Four Freedoms Award
Netherlands Four Freedoms Award
Netherlands Four Freedoms Award

ŽIVĚ Jaké příměří dojednal Trump s Putinem? Ukrajinci věří Američanům stále méně

Ukrajina požádá tým amerického prezidenta Trumpa o vyjasnění podrobností ohledně ruského návrhu krátkodobého příměří. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Z průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu vyplývá, že po letech války vnímají Ukrajinci příznivěji Evropu než USA, jejich důvěra v EU ale klesá kvůli vnitřním rozkolům bloku.

Patrik Augusta, trenér
Patrik Augusta, trenér
Patrik Augusta, trenér

Potvrzeno. Hokejová Sparta oznámila příchod trenéra Augusty

Hokejová Sparta potvrdila avizovaný příchod trenéra Patrika Augusty. V pražském klubu podepsal smlouvu na dvě sezony. Mužstvo s ním povedou asistenti Ladislav Šmíd s Tomášem Netíkem, který dosud v klubu působil u juniorky, a kouč brankářů Michal Neuvirth, oznámila Sparta na svém webu.

Trump NASA Artemis Moonshot
Trump NASA Artemis Moonshot
Trump NASA Artemis Moonshot

Odepsal Trump Ukrajinu? Prezidentova zmatená slova vyvolávají dohady

Americký prezident Donald Trump opět vyvolal rozruch, když během středečního setkání s novináři označil Ukrajinu za „vojensky poraženou“. Údaj, kterým své tvrzení podpořil, však nesedí a vše nasvědčuje tomu, že si spletl válku na Ukrajině s konfliktem v Íránu.

