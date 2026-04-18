Americký prezident Donald Trump opět rozvířil vody kolem jednoho z největších mysterií moderní historie. Během pátečního projevu oznámil, že jeho administrativa při prověřování vládních archivů narazila na materiály o neidentifikovaných létajících objektech (UFO), které by mohly změnit dosavadní vnímání tohoto fenoménu.
Podle agentury Reuters Trump před svými příznivci z organizace Turning Point USA potvrdil, že proces odtajňování je v plném proudu. „Musím říct, že jsme našli spoustu velmi zajímavých dokumentů. První z nich zveřejníme velmi, velmi brzy, abyste si sami mohli udělat obrázek o tom, zda je tento jev skutečný,“ nechal se slyšet šéf Bílého domu.
Trumpův krok navazuje na jeho nařízení z 20. února, kterým uložil Pentagonu a dalším federálním úřadům povinnost zpřístupnit spisy týkající se mimozemského života a neidentifikovaných vzdušných jevů (UAP). Sám prezident přitom zůstává v hodnocení opatrný – tvrdí, že on zatím přímé důkazy o návštěvách z vesmíru neviděl, ale chce vyhovět „mimořádnému zájmu veřejnosti“.
Trump v souvislosti s tématem nešetřil kritikou svého předchůdce. Baracka Obamu obvinil, že vyzradil utajované informace, když o mimozemšťanech veřejně hovořil. Obama vyvolal rozruch 14. února výrokem, že mimozemšťané existují, ačkoliv později upřesnil, že za svého působení v úřadu neviděl důkazy o přímém kontaktu se Zemí. Podle Obamy je však existence života ve vesmíru vzhledem k jeho rozlehlosti vysoce pravděpodobná.
Zatímco Trump mluví o „zajímavých nálezech“, oficiální zprávy bezpečnostních složek jsou výrazně zdrženlivější. Pentagon v roce 2022 uvedl, že nemá žádné důkazy o návštěvách mimozemských civilizací nebo haváriích jejich lodí. Poslední rozsáhlá zpráva Pentagonu z roku 2024 navíc konstatuje, že vládní vyšetřování od konce druhé světové války neobjevilo žádné stopy mimozemské technologie. Většina hlášených případů byla podle armády způsobena chybnou identifikací běžných objektů a přírodních jevů.
Zveřejnění dokumentů, které Trump slibuje „velmi brzy“, tak může být klíčovým momentem, který buď potvrdí vládní skepsi, nebo vlije novou krev do žil zastáncům teorií o utajovaných návštěvách z vesmíru.
