18. 4. Valérie
Trump znovu promluvil o UFO. Našli jsme spoustu velmi zajímavých dokumentů, tvrdí

Redakce Magazín,ČTK

Americký prezident Donald Trump opět rozvířil vody kolem jednoho z největších mysterií moderní historie. Během pátečního projevu oznámil, že jeho administrativa při prověřování vládních archivů narazila na materiály o neidentifikovaných létajících objektech (UFO), které by mohly změnit dosavadní vnímání tohoto fenoménu.

Area 51
Jsou tu s námi? Prezident Trump oznámil, že jeho administrativa při prověřování vládních archivů narazila na zajímavé materiály o UFO. Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
Podle agentury Reuters Trump před svými příznivci z organizace Turning Point USA potvrdil, že proces odtajňování je v plném proudu. „Musím říct, že jsme našli spoustu velmi zajímavých dokumentů. První z nich zveřejníme velmi, velmi brzy, abyste si sami mohli udělat obrázek o tom, zda je tento jev skutečný,“ nechal se slyšet šéf Bílého domu.

Trumpův krok navazuje na jeho nařízení z 20. února, kterým uložil Pentagonu a dalším federálním úřadům povinnost zpřístupnit spisy týkající se mimozemského života a neidentifikovaných vzdušných jevů (UAP). Sám prezident přitom zůstává v hodnocení opatrný – tvrdí, že on zatím přímé důkazy o návštěvách z vesmíru neviděl, ale chce vyhovět „mimořádnému zájmu veřejnosti“.

Trump v souvislosti s tématem nešetřil kritikou svého předchůdce. Baracka Obamu obvinil, že vyzradil utajované informace, když o mimozemšťanech veřejně hovořil. Obama vyvolal rozruch 14. února výrokem, že mimozemšťané existují, ačkoliv později upřesnil, že za svého působení v úřadu neviděl důkazy o přímém kontaktu se Zemí. Podle Obamy je však existence života ve vesmíru vzhledem k jeho rozlehlosti vysoce pravděpodobná.

Zatímco Trump mluví o „zajímavých nálezech“, oficiální zprávy bezpečnostních složek jsou výrazně zdrženlivější. Pentagon v roce 2022 uvedl, že nemá žádné důkazy o návštěvách mimozemských civilizací nebo haváriích jejich lodí. Poslední rozsáhlá zpráva Pentagonu z roku 2024 navíc konstatuje, že vládní vyšetřování od konce druhé světové války neobjevilo žádné stopy mimozemské technologie. Většina hlášených případů byla podle armády způsobena chybnou identifikací běžných objektů a přírodních jevů.

Zveřejnění dokumentů, které Trump slibuje „velmi brzy“, tak může být klíčovým momentem, který buď potvrdí vládní skepsi, nebo vlije novou krev do žil zastáncům teorií o utajovaných návštěvách z vesmíru.

MARTIN KOCANDA, ředitel, Národní knihovna Praha

Turkův úředník „s dlouhými chapadly“. Kdo je Martin Kocanda, otec náctiletého „génia“

Začínal jako vězeňský kaplan, poslední léta se ale pohyboval kolem špiček české politiky. Martin Kocanda nyní působí jako státní tajemník na ministerstvu životního prostředí, zatímco náctiletý syn Samuel řídí kancelář podřízeného institutu Správy jeskyní. Cesta k postu vedoucího úředníka ale byla dlouhá a vedla nejen přes jiné resorty, ale také přes Národní knihovnu – k velké nelibosti odborů.

Zahraničí / Ilustrační snímek / Soud / Justice / Spravedlnost / Soudní proces / Soudce

Soudila dopravní nehody, teď sama jednu způsobila. A nadýchala dvě promile

Soudkyně Okresního soudu v Prostějově Adéla Pluskalová způsobila ve Slatinkách na Prostějovsku nehodu pod vlivem alkoholu, uvedl web Hanácká drbna a server iDNES.cz. Kromě kárné žaloby a odvolání z funkce soudkyni hrozí pokuta, v krajním případě i vězení. Incident potvrdil předseda soudu František Jurtík. Nehoda se stala ve čtvrtek ráno, podle serveru Hanácká drbna žena nadýchala přes dvě promile.

