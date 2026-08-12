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Velký průvodce zatměním. Podívejte se, v kolik hodin zhasne Slunce ve vašem městě

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková

Na dnešní večer čekali nadšenci do astronomie, ale i úplní laici měsíce, někteří i roky. Právě ve středu vpodvečer Měsíc překryje skoro devadesát procent slunečního kotouče a nad českou krajinou se odehraje nejvýraznější zatmění od 11. srpna 1999.

Tahle vypadalo částeční zatmění Slunce v Marylandu v roce 2021.
Tahle vypadalo částeční zatmění Slunce v Marylandu v roce 2021.Foto: Shutterstock – skmmlk
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Jeden rozdíl bude proti zatmění před 27 lety markantní: zatímco tehdy se Slunce schovalo kolem poledne, tentokrát k neobvyklému jevu nad Evropou dojde až těsně před jeho západem.

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Počasí: jasno na celém území

Co se předpovědi počasí týká, nakonec to vypadá víc než slibně. „Pozorovací podmínky budou skvělé, na celém území bude zcela jasno. Na následnou noc připadne pak i maximum meteorického roje Perseid (padajících hvězd), které bude mít také skvělé pozorovací podmínky,“ vzkázal Český hydrometeorologický ústav na svém Facebooku. Celý dnešek by navíc měl být příjemně teplý, v Praze se čeká kolem 27 stupňů.

Deset měst, deset různých zatmění

Měsíc nakousne okraj Slunce zhruba hodinu před jeho západem, kolem 19:19, maximální zatmění pak přijde krátce po osmé. Jak už jsme psali výše, zádrhel je v tom, že Slunce tou dobou bude zároveň zapadat, takže na východě republiky se schová za obzor dřív, než stačí zatmění vyvrcholit.

Město

Začátek

Maximum

Západ Slunce

Zakrytí v maximu

Cheb

19:20

20:12

20:35

86,8 %

Plzeň

19:20

20:12

20:30

86,8 %

Praha

19:19

20:12

20:27

86,2 %

České Budějovice

19:21

20:13

20:24

87,1 %

Pardubice

19:19

20:11

20:21

85,9 %

Brno

19:20

20:12

20:16

86,4 %

Ostrava

19:19

20:11

20:11

86 % při západu

Bratislava

19:22

20:13

20:11

83,3 % při západu

Poprad

19:20

20:11

20:01

69 % při západu

Humenné

19:19

20:10

19:54

57,3 % při západu

Zdroj: Česká astronomická společnost

Rozdíl bude hmatatelný: Zatímco v Plzni Slunce zapadá až v půl deváté a na vrcholný srpek zbude dobrých dvacet minut, v Ostravě zajde za obzor prakticky ve chvíli maxima. „V okolí Prahy a na západ od ní bude pozorování stát za to,“ potvrzuje hvězdář Michal Štipl.

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Na Slovensku bude rozdíl ještě patrnější: v Humenném, které leží ještě východněji než Košice, zůstane při západu zakryto jen necelých šedesát procent kotouče.

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Slunce těsně nad obzorem

Vzhledem k tomu, jak blízko obzoru bude Slunce v okamžiku maxima, vyplatí se neponechat nic náhodě a vyrazit na vhodné stanoviště. Stačí pár stromů nebo budov na horizontu a o vrcholnou podívanou přijdete.

Ideální je otevřená louka, vyvýšené místo nebo kopec s ničím nerušeným výhledem k západu až severozápadu. Pouhým okem uvidíte úzký srpek krásně, nikdy se ale nedívejte bez ochrany: certifikované pozorovací brýle nebo svářečské sklo stupně 13 či 14 jsou nutnost – tedy pokud si nechcete poškodit zrak. Kdo sáhne po dalekohledu nebo foťáku, je třeba i u nich použít speciální sluneční filtry.

Různé fáze zatmění Slunce.
Různé fáze zatmění Slunce.Foto: Shutterstock – sumeth c

„Při zatmění není Slunce tak oslnivé, proto máme tendenci se do něj dívat mnohem déle. Přesto je množství škodlivého záření stále dostatečné k poškození sítnice,“ upozorňuje MUDr. Pavel Němec, lékařský ředitel očních klinik Lexum. „Riziko vzniká již během několika vteřin, maximálně desítek vteřin přímého sledování Slunce. Čím déle se člověk dívá, tím větší je pravděpodobnost poškození, které může být trvalé.“

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Dvě nebeská divadla v jednom večeru

Kdo vydrží venku i po setmění, může se těšit i na bonus. V noci na zítřek, tedy na čtvrtek 13. srpna, budou totiž zároveň vrcholit Perseidy a i pro ně budou podle meteorologů ideální podmínky. Měsíc bude krátce po novu, takže svým svitem nebude oblohu rušit a padající hvězdy vyniknou.

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Řada hvězdáren proto chystá program až do noci – nejdřív zatmění při západu Slunce, pak lov „padajících hvězd“. Otevřeno bude mimo jiné v Ondřejově, na Ještědu, v Ďáblicích, na Žebráku, v ostravském planetáriu i na dalších místech, kde bývají k dispozici i speciální brýle a filtry k zapůjčení nebo koupi.

A kdyby vám dnešek nevyšel, smutnit se nemusí. Další, zhruba padesátiprocentní zatmění přijde už 2. srpna 2027, tentokrát v pravé poledne, kdy je Slunce vysoko na obloze a počasí nemá tak snadnou práci vám ho schovat.

Zdroj: autorský článek, astro.cz, chmi.cz, lexum.cz

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