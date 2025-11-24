Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Velký beauty lov: Co stojí za to nakoupit během akce Black Friday?

komerční článek
před 5 hodinami
Akce Black Friday přináší každoročně jedinečnou příležitost pořídit si prémiové parfémy a kvalitní kosmetiku za ceny, které se na trhu jindy jednoduše neobjevují. Pokud hledáte ideální čas na doplnění beauty výbavy, výměnu oblíbených produktů či na nákup dárků pro blízké, pak je to právě teď.
Foto: komerční článek

Jak na výběr parfému během akce Black Friday?

Výprodeje mohou být někdy chaotické, ale když si budete klást ty správné otázky, můžete ušetřit váš čas i peníze. Začněte tím, že si určíte, jaký typ vůně hledáte - svěží citrusy, sladší orientální tóny nebo dřevitý základ pro celodenní nošení. Black Friday je také skvělou příležitostí k otestování niche parfémů, které bývají jindy cenově náročnější. Pokud plánujete nakoupit vánoční dárky, sledujte dárkové sady, které nabízí vysokou hodnotu za nižší cenu. Stačí do svých prohlížečů napsat slovní spojení Black Friday parfémy a kosmetika a budete si moci vybírat z celé palety vůní pro každou příležitost i osobnost.

Proč se vyplatí zaměřit se na pleťovou kosmetiku?

Pokud řešíte citlivou pleť, sklony k podráždění nebo hledáte dermatologicky ověřenou péči, vyplatí se podívat na kvalitní kosmetiku. Mezi oblíbené produkty patří např. Avène kosmetika. Tato značka je dlouhodobě ceněna díky své minimalistické, vysoce účinné a šetrné koncepci, která je založené na termální vodě. A právě v období Black Friday najdete širokou škálu zmíněných produktů za mimořádně výhodné ceny. Odklon od parfemace, jemné složení a viditelné výsledky dělají z Avène ideální značku pro každého, kdo chce podpořit zdravý vzhled pleti bez zbytečného rizika podráždění.

Co dalšího během akce BF nepřehlédnout?

Kromě parfémů a dermatologické péče se vyplatí zaměřit se i na dekorativní kosmetiku, která bývá nabízena během Black Friday ve výrazných slevách. Řasenky, make-upy, paletky očních stínů nebo rtěnky jsou často dostupné v limitovaných edicích, které zmizí během pár hodin. Stejně tak vlasová kosmetika - profesionální šampony, masky či péče pro poškozené vlasy - bývá v akci za ceny, které jsou perfektní pro větší zásoby. Pokud chcete nakoupit skutečně výhodně, kombinujte praktické balíčky, sledujte top značky a využijte mimořádné slevy, které Black Friday nabízí.

 
Mohlo by vás zajímat

Prastaré lesy v plamenech. Íránská památka v UNESCO zápasí s ničivým požárem

Prastaré lesy v plamenech. Íránská památka v UNESCO zápasí s ničivým požárem

Velkolepý spektákl i milovaný tučňák. Brněnská Alcina s Koženou je na světové úrovni

Velkolepý spektákl i milovaný tučňák. Brněnská Alcina s Koženou je na světové úrovni
16 fotografií

Zákaz hlášky "six seven"? Učitelka trestá žáky, kteří vykřikováním ruší hodiny

Zákaz hlášky "six seven"? Učitelka trestá žáky, kteří vykřikováním ruší hodiny

„Umíš vnímat smrt. Ale teď jí musíš čelit.“ Do kin se chystá druhý díl filmu Ranhojič

„Umíš vnímat smrt. Ale teď jí musíš čelit.“ Do kin se chystá druhý díl filmu Ranhojič
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Komerční článek

Právě se děje

před 17 minutami
Si Ťin-pching v telefonátu s Trumpem řešil připojení Tchaj-wanu

Si Ťin-pching v telefonátu s Trumpem řešil připojení Tchaj-wanu

Oba státníci se sešli naposledy v říjnu v Jižní Koreji, kde řešili příměří v obchodní válce mezi těmito dvěma největšími ekonomikami světa.
Aktualizováno před 21 minutami
Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

ŽIVĚ
Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 27 minutami
USA označily venezuelský Kartel sluncí za teroristickou organizaci

USA označily venezuelský Kartel sluncí za teroristickou organizaci

Venezuelská vláda odmítla krok americké administrativy, která označila za teroristickou organizaci venezuelskou skupinu Cartel de los Soles.
před 27 minutami
Politická šikana: Prezident si stojí za svým, přílišný tlak nemusí dopadnout dobře
32:02

Politická šikana: Prezident si stojí za svým, přílišný tlak nemusí dopadnout dobře

Střet zájmů, pravomoci prezidenta, rozpočet na příští rok. Nejen to jsme řešili v nejnovější epizodě podcastu Politická šikana.
před 49 minutami
Kopáč, co už nepotřebuje škváru, roj ráže 900+ i servisák. A české ragby válí
Přehled

Kopáč, co už nepotřebuje škváru, roj ráže 900+ i servisák. A české ragby válí

České ragby zažívá parádní rok. Projděte si některá specifika tohoto populárního sportu.
Aktualizováno před 1 hodinou
USA a Ukrajina mají nový mírový plán, poslední slovo má mít Trump a Zelenskyj

ŽIVĚ
USA a Ukrajina mají nový mírový plán, poslední slovo má mít Trump a Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Prastaré lesy v plamenech. Íránská památka v UNESCO zápasí s ničivým požárem

Prastaré lesy v plamenech. Íránská památka v UNESCO zápasí s ničivým požárem

Na severu Íránu hoří rozsáhlý lesní požár, který zasáhl i vzácné Hyrkánské lesy – jeden z nejstarších ekosystémů planety a památku UNESCO.
Další zprávy