Velká Pardubická 2022 láká všechny fanoušky dostihů. Kdo je favorit?

Velká Pardubická steeplechase je nejslavnější český dostih, který se tradičně jezdí druhou říjnovou neděli. Málokdo ví, že Velká Pardubická se pořádá už od roku 1874 a je naší nejstarší sportovní událostí. Dostat se na její start je pro žokeje velmi prestižní a náročný úkol. Na vítěze pak čeká věčná sláva a odměna dva miliony korun. Kdo si je domů odnese letos?

Kvalifikovat se na Velkou Pardubickou není žádný med a konkurence je opravdu veliká. Účastnit se mohou pouze koně starší šesti let, kteří se musí probojovat v jedné ze čtyř kvalifikací. Automatický start má pouze loňský vítěz, což byl kůň Talent. Ten bude i letos favorit číslo jedna s kurzem 5.00. Vsadit si na něj můžete i se speciálním bonusem u Fortuny. Další kandidáti na triumf jsou ale velmi těžko odhadnutelní. Velmi podobný kurz na výhru mají i Mr Spex, Brunch Royal, Player nebo Chicname De Cotte. Za zmínku určitě stojí i zkušený No Time To Loose s kurzem 9.00. V čem je tento veterán tak zajímavý? Jeho trenérem je legendární žokej a osminásobný vítěz pardubického závodu Josef Váňa st. Samotný kůň už slavný dostih také vyhrál a i letos by mohl útočit na cenný kov.

Vinou zranění letos na startu neuvidíme Jana Faltejska, který za posledních deset let ovládl Velkou Pardubickou hned pětkrát. Třikrát v řadě se mu to povedlo s klisnou Orphee des Blins, se kterou mezi lety 2012-2014 vítězil velmi dominantním stylem. Vícekrát vyhrál závod pouze Váňa s Železníkem, těm se to povedlo čtyřikrát ale nikoli v řadě. Na téměř neuvěřitelný trojitý triumf Orphee úspěšný žokej Faltejsek dodnes s úsměvem vzpomíná. Jeho klisna údajně příliš velké vedení nepotřebovala. Stačilo jí určovat směr a ona se starala o svoje. Vypíchl také, že se Orphee uměla neuvěřitelně rychle vypořádat se zraněními, což je u maratonských koní velké plus. Letos se ale pětinásobný vítěz v závodu neobjeví. Podělil se ale o svého favorita na celkovou výhru. Záleží na počasí, formě i na tom, kdo v závodu po startkách skutečně bude. On sám ale favorizuje Brunch Royal s žokejem Josefem Bartošem. Ten vyhrál Pardubickou už v roce 2019 a je čtyřnásobným vítězem Velké ceny Merana, kde triumfoval i letos. Pavel Složil ml. s Talentem si ale budou chtít loňskou radost určitě zopakovat. A říká se, že obhajoba je vždy těžší, než prvotní triumf. Uvidíme jak se favorité s velkým tlakem a pozorností budou umět vypořádat. Kurzově nejhoršími koni a největšími outsidery budou letos Kaiserwalzer a Dulcar De Sivola. Pokud cítíte v kostech, že uspějí, můžete si logicky u Fortuny přijít na pořádný balík.

Napínavou dostihovou podívanou na 132. Velké Pardubické můžete sledovat živě nebo v televizi. Na žokeje a jejich koně čeká tradičně 6 900 metrů dlouhá trať s více než 30 překážkami včetně obávaného Taxisova příkopu, který prošel před loňským závodem velkou bezpečnostní přestavbou kvůli často smrtelným nehodám. Těšit se můžete i na další velké překážky jako je Irská lavice, Francouzský a Velký anglický skok, Popkovický skok, Hadí příkop nebo Velký vodní příkop.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je přísně zakázána.