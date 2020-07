Veganské krmení psů a koček může být týrání, varuje komise pro ochranu zvířat

Ústřední komise pro ochranu zvířat tvrdí, že veganské krmení není vhodné pro psy a kočky. „Není na závadu u králíka, morčete nebo křečka. Je však zcela nevhodné pro masožravá zvířata,“ stojí ve stanovisku.

Přestože kočky a psi za řadu let soužití s lidmi žerou i jinou stravu než masitou, není to podle závěrů komise důvodem z nich dělat čisté býložravce. | Foto: Shutterstock

Pokud veganští páníčci chtějí udělat ze svých psů a koček rovněž vyznavače rostlinné stravy, mohou se dopouštět podle zákona na ochranu zvířat týrání. Vyplývá to ze stanoviska Ústřední komise pro ochranu zvířat, které varuje i před propagací těchto praktik v médiích nebo na sociálních sítích.

Přestože kočky a psi za řadu let soužití s lidmi žerou i jinou stravu než masitou, není to podle závěrů komise důvodem z nich dělat čistokrevné býložravce. "Obecně lze říci, že kočky jsou téměř striktními masožravci. Psi jsou částečně schopni strávit i rostlinnou potravu, hlavní složkou jejich výživy ale musí být živočišná bílkovina."

Bílkoviny zvířata získávají jak z živočišných, tak rostlinných zdrojů, ale každou z nich pak jinak tráví. "Živočišné bílkoviny je pes schopný strávit přibližně z 90-95 procent, rostlinné bílkoviny jen asi z 60-80 procent," tvrdí Pavel Bohatec, předseda Ústřední komise pro ochranu zvířat.

Střeva koček a psů jsou navíc uzpůsobena k trávení bílkovin živočišného původu a jen částečně k trávení rostlinného materiálu. "Zvláště důležité jsou nepostradatelné (esenciální) aminokyseliny, které si organismus nedokáže sám vytvořit. V rostlinné potravě jsou obsaženy v minimálním, nedostačujícím množství nebo v ní nejsou vůbec."

Infekce přenositelné na člověka

Přestože jsou rostlinné potraviny pravidelnou součástí krmiva psů, musí být jejich poměr k těm živočišným vyvážený. Složení žrádla se také mění v závislosti na věku a zdraví zvířete.

Zpráva komise přichází v době, kdy zahraniční média poukázala na výzkum, který upozorňuje, že v posledním desetiletí došlo k zásadní proměně stravovacích návyků u domácích zvířat. Ta často žerou stejná jídla jako jejich páníčci, a to včetně syrové (raw) stravy nebo veganských pokrmů.

Majitelé tím mohou své psy a kočky vystavit zdravotním rizikům a způsobit jim infekce, které by mohly být přenositelné na člověka, upozorňuje britský web The Telegraph. To se týká zejména syrové stravy, která neprojde chemickou či tepelnou úpravou a nezabije nebezpečné bakterie. "Tato nekonvenční jídla sice upevňují vztah mezi zvířetem a jeho pánem, ale zároveň domácím mazlíčkům zadělávají na pěkné zdravotní problémy," řekla veterinářka Sarah Doddová.

Mohlo by vás zajímat: Mlácení psů neuznávám, zlomí je to