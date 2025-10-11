Magazín

Záhada největších vln planety. Vědci odhalují z vesmíru tajemné posly bouří

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 4 hodinami
Nad severním Atlantikem se v prosinci 2024 zvedlo moře tak, jak to vědci dosud nikdy neviděli. Satelit SWOT během bouře Eddie zaznamenal průměrné vlny vysoké téměř 20 metrů – to je zhruba výška pařížského Vítězného oblouku. Přepsaly tak dosavadní historické rekordy.
Díky satelitům se vědcům podařilo objevit, co se děje na otevřeném moři, mimo zraky lidí. Ilustrační obrázek.
Díky satelitům se vědcům podařilo objevit, co se děje na otevřeném moři, mimo zraky lidí. Ilustrační obrázek. | Foto: Shutterstock

Podle nedávno publikované studie šlo o nejvyšší oceánské vlny, které se kdy podařilo ze satelitu změřit. Dosahovaly průměrné výšky 19,7 metru, dosavadní rekordy přitom nepřesáhly 18,5 metru. "Tato pozorování pomohou zlepšit modely předpovědi počasí i naše chápání extrémních vln," vysvětluje vedoucí týmu vědců Fabrice Ardhuin z Laboratoře fyzikální a prostorové oceánografie ve Francii. "To je důležité pro výstavbu na moři a v pobřežních oblastech," dodal.

Rekordní bouře Eddie

Výzkumníci analyzovali archivní údaje o výšce vln z patnácti satelitů, které měří oceány už od roku 1991. Podařilo se jim tak vytvořit ucelený přehled o vývoji mořských vln za poslední tři desetiletí. Z výsledků vyplynulo, že zimní bouře mezi roky 2023 a 2024 patřily mezi ty nejsilnější za celé sledované období. Zvláštní pozornost vědci věnovali vrcholu bouře Eddie, u které se předpokládalo, že přinesla nejvyšší vlny - a satelitní měření toto podezření potvrdilo.

"Vlny z bouře Eddie si vyžádaly několik obětí a způsobily škody od Kanady až po Peru," vysvětluje Ardhuin. Ukazuje se, že dlouhé oceánské vlny fungují jako takoví poslové bouří. Dokážou přenášet energii tisíce kilometrů od místa, kde vznikly, a zasáhnout pobřeží, kterých se bouře vůbec nedotkla. 

Obří vlny jako poslové

S příchodem nové generace satelitů, jako je SWOT, se vědcům otevírá zcela nová kapitola poznávání oceánů. Naměřená data o výškách vln jim umožňují přesněji předpovídat počasí, pobřežní záplavy i dlouhodobé klimatické změny. Vlny totiž nejsou jen ukazatelem síly větru - nesou v sobě i informace o proměnách atmosférických proudů a teplotních rozdílech, které formují klima planety.

"Nyní můžeme sledovat vývoj extrémních bouří v čase a prostoru daleko přesněji než kdykoli dřív," shrnuje Ardhuin. "Tyto poznatky nám pomohou lépe porozumět tomu, jak se oceány mění - a jak se mění i naše planeta."

