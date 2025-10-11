Záhada největších vln planety. Vědci odhalují z vesmíru tajemné posly bouří

Podle nedávno publikované studie šlo o nejvyšší oceánské vlny, které se kdy podařilo ze satelitu změřit. Dosahovaly průměrné výšky 19,7 metru, dosavadní rekordy přitom nepřesáhly 18,5 metru. "Tato pozorování pomohou zlepšit modely předpovědi počasí i naše chápání extrémních vln," vysvětluje vedoucí týmu vědců Fabrice Ardhuin z Laboratoře fyzikální a prostorové oceánografie ve Francii. "To je důležité pro výstavbu na moři a v pobřežních oblastech," dodal.
Rekordní bouře Eddie
Výzkumníci analyzovali archivní údaje o výšce vln z patnácti satelitů, které měří oceány už od roku 1991. Podařilo se jim tak vytvořit ucelený přehled o vývoji mořských vln za poslední tři desetiletí. Z výsledků vyplynulo, že zimní bouře mezi roky 2023 a 2024 patřily mezi ty nejsilnější za celé sledované období. Zvláštní pozornost vědci věnovali vrcholu bouře Eddie, u které se předpokládalo, že přinesla nejvyšší vlny - a satelitní měření toto podezření potvrdilo.
Satellites have captured the largest ocean swells ever measured from space, averaging nearly 20 metres high🌊— ESA Earth Observation (@ESA_EO) October 8, 2025
In a new study, scientists used data from @esaclimate’s Sea State project and the SWOT mission to improve wave models and better understand how these long waves travel… pic.twitter.com/KkYAeN6oWZ
"Vlny z bouře Eddie si vyžádaly několik obětí a způsobily škody od Kanady až po Peru," vysvětluje Ardhuin. Ukazuje se, že dlouhé oceánské vlny fungují jako takoví poslové bouří. Dokážou přenášet energii tisíce kilometrů od místa, kde vznikly, a zasáhnout pobřeží, kterých se bouře vůbec nedotkla.
Obří vlny jako poslové
S příchodem nové generace satelitů, jako je SWOT, se vědcům otevírá zcela nová kapitola poznávání oceánů. Naměřená data o výškách vln jim umožňují přesněji předpovídat počasí, pobřežní záplavy i dlouhodobé klimatické změny. Vlny totiž nejsou jen ukazatelem síly větru - nesou v sobě i informace o proměnách atmosférických proudů a teplotních rozdílech, které formují klima planety.
"Nyní můžeme sledovat vývoj extrémních bouří v čase a prostoru daleko přesněji než kdykoli dřív," shrnuje Ardhuin. "Tyto poznatky nám pomohou lépe porozumět tomu, jak se oceány mění - a jak se mění i naše planeta."