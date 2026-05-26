Když před 42 tisíci lety zasáhl území dnešní Jižní Koreje obří asteroid, rozpoutal peklo. Jenže vědci teď v kráteru Hapcheon objevili nečekané svědectví. Tamní unikátní nález ukazuje totiž, že vesmírné katastrofy nemusely život na Zemi jen ničit, ale paradoxně fungovaly jako jeho inkubátor. A možná právě díky nim dnes máme co dýchat.
Tým vědců z Korejského institutu pro geovědy a nerostné suroviny objevil v jihokorejském kráteru Hapcheon, který vznikl asi před 42 tisíci lety, zvláštní vrstvené horninové útvary známé jako stromatolity. Ty vznikají činností mikrobiálních kolonií a patří mezi nejstarší známé důkazy života na Zemi. Kráter slouží jako jakýsi stroj času, podmínky, které v něm vznikly po dopadu před 42 tisíci lety, přesně simulují to, co se dělo na Zemi před miliardami let.
Vědci v jihokorejském kráteru objevili stopy mimozemského materiálu i prastarých mikroorganismů produkujících kyslík. Podle nové studie mohly právě dopady asteroidů na mladé Zemi vytvářet horká jezera bohatá na minerály - prostředí, v němž se ranému životu mimořádně dařilo. Objev tak otevírá nové otázky o tom, jak vznikla atmosféra, díky níž dnes může na Zemi existovat složitý život.
Právě v těchto usazeninách vědci našli stromatolity vytvářené především sinicemi, tedy organismy schopnými produkovat kyslík pomocí fotosyntézy. Geochemická analýza ukázala, že nesou chemický podpis okolních hornin i materiálu pocházejícího z asteroidu.
„Toto je první komplexní důkaz naznačující, že stromatolity mohly vznikat v hydrotermálních jezerech vytvořených dopady asteroidů,“ uvedl vedoucí studie Jaesoo Lim. „Taková prostředí mohla poskytovat příznivé podmínky pro rané mikrobiální ekosystémy.“
„Oázy života“
Objev je zajímavý především kvůli otázce, jak Země získala kyslík. Před více než dvěma miliardami let totiž atmosféra obsahovala jen minimální množství tohoto plynu. Podle vědců však právě sinice podobné těm, které vytvářely stromatolity, začaly postupně produkovat kyslík ve velkém.
Podle autorů studie mohly impaktní krátery před miliardami let během rané historie Země fungovat jako lokální „oázy života“, kde se těmto mikroorganismům mimořádně dařilo. Asteroidy tak možná nepřímo přispěly ke vzniku podmínek, díky nimž se mohl vyvinout složitý život.
Výsledky jsou důležité i pro hledání života mimo Zemi. Podobná hydrotermální prostředí mohla totiž v minulosti existovat také na Marsu, který byl kdysi teplejší a vlhčí než dnes. Právě staré impaktní krátery proto vědci považují za jedno z nejslibnějších míst pro hledání stop dávného mimozemského života.
